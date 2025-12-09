派拉蒙「搶親」華納兄弟 川普勢力槓上 Netflix

派拉蒙天舞（Skydance Media）8日對華納兄弟探索公司（WBD）發動敵意併購，以全現金、溢價、且繞過董事會的方式，直接向股東喊話，企圖奪回上周被Netflix捷足先登的好萊塢大獵物。如今市場認為Netflix交易可能破局的機率升高。

如今華納兄弟探索公司面對兩份提案，一是Netflix以現金加股票提出每股27.75美元、含債務後總價827億美元的價碼，但只買片廠、HBO、串流，把CNN、TNT等傳統電視網分拆出去，二是派拉蒙天舞以全現金出價每股30美元、含債務後總價約1,080億美元，把華納兄弟探索全買下來。

派拉蒙表示，其收購要約包括由川普女婿庫許納旗下投資公司Affinity Partners融資，以及來自沙烏國與卡達主權財富基金和阿布達比擁有的L'imad Holding Co等資金挹注。

外界也猜測，派拉蒙天舞的執行長父親是甲骨文創辦人艾里森，和川普關係匪淺，所以Netflix想收購最終可能被當局以壟斷為由擋下。根據Polymarket的數據，先前市場押注Netflix在2026年底前完成收購華納兄弟探索的機率約23%。

