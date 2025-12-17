派拉蒙1084億搶親遭拒！華納董事會認「Netflix條件較佳」

影音串流平台霸主Netflix，先前宣布已720億美元收購華納兄弟（Warner Bros Discovery，WBD）旗下的電影以及串流業務，中間卻殺出派拉蒙（Paramount Skydance）以1084億美元搶親，引發熱烈討論。今（17）日華納董事會發出聲明拒絕了派拉蒙的收購，直接表示與Netflix的合併條件較佳。

綜合外媒報導，華納兄弟董事會明確表態拒絕派拉蒙提出的收購，表示「不符合華納兄弟及其股東的最佳利益」，並指出「我們有信心，與Netflix的合併能為我們的股東帶來更優且更具確定性的價值。」。

不過派拉蒙也有可能提出新的收購方案，也意味著這場席捲好萊塢的收購風波尚未完全結束。

