派特使祝賀宏都拉斯總統就職？ 林佳龍：目前還沒收到邀請

外交部長林佳龍2026.1.21受訪。郭宏章攝



宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾表示，將會與台灣恢復邦交；宏國並預計下週舉行總統就職典禮，外界猜測台灣可能派出特使前往參加阿斯夫拉的總統就職典禮，是否可能恢復邦交？外交部長林佳龍今天（1/21）被問到是否派代表出席阿斯夫拉的就職典禮時表示，「我們也期待我們未來兩國的關係可有很好的發展。」不過，外交部昨天表示，我國跟宏都拉斯不是邦交國，到目前為止還沒有收到宏方邀請。

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉1月底舉行就職典禮，外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿昨天（1/20）在記者會中表示，目前為止還沒有收到宏國的邀請，外交部對於和宏都拉斯以及其他國家的交往，秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，認真看待、全力以赴。

廣告 廣告

至於台宏兩國能否恢復邦交？外交部長林佳龍今天下午在出席外交部與國史館合作出版外交專書簽約啟動儀式後被媒體記者問到，會派誰出席宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉的就職典禮，林佳龍回應說，對於宏都拉斯能夠經歷民主的選舉，產生新的總統和政府，我們也期待，我們未來兩國的關係可有很好的發展。

更多太報報導

賴總統將參加宏都拉斯總統就職典禮？外交部：未受邀

宏都拉斯回心轉意？賴清德傳出席親台總統就職 府：純屬臆測

快訊／WSJ：賴清德欲出席宏都拉斯親台總統就職典禮 北京關注是否過境美國