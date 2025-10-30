派系力挺遭洗版疑有網軍攻擊 林岱樺已蒐證將向平台申訴 215

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

多位民進黨派系正國會要角昨晚在社群平台，陸續公開表態支持立委林岱樺角逐下屆高雄市長黨內初選，並力挺林「有為有守，不貪不取」，引發討論；然而，林岱樺陣營今（30）日卻發現，網路攻擊突然異常激增，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑，經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似為有系統的網軍攻擊。

立委王義川、新北市議員卓冠廷等派系要角昨日在Threads等社群平台轉發力挺林岱樺造勢活動的文章，但相關貼文卻湧入大量網友負面留言。據了解，此波攻擊發生的時間點，與民進黨派系正國會聯合推薦文發布幾乎同步。林岱樺陣營認為，這顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。

廣告 廣告

林岱樺表示，「我們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為。」她強調，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓。

林岱樺說，越被攻擊，就代表改革越有力量，正因為獲得正國會支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮。她也呼籲，請支持者勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，支持真實民意！

「我們靠人民，不靠網軍。清白就是我們最堅固的防火牆。」林岱樺強調，改革的路不會停止，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。她並感謝許多網友在留言區自發留言推薦，期盼繼續用真實的聲量對抗假熱度。

照片來源：林岱樺辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

非洲豬瘟部分小吃店暫停業 黃偉哲：市府將協助度難關

指台中市府至今無完整疫調報告 阮昭雄嘆：最怕說一個謊要用一百個謊來圓

【文章轉載請註明出處】