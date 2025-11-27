派系喬好何志偉戰桃園了？郭正亮曝民進黨3大派聯手：賴清德其實在新潮流裡很弱

日中關係緊張之際，民進黨立委王義川近期赴日支持日本觀光，同時在神社繪馬的地址欄位處寫下「台灣國桃園市」，對此，前立委郭正亮於節目《綠也掀桌》表示，王義川特別在地址寫下桃園，「意思是不是說（前立委）鄭運鵬那選區就是你的啊？你不要作夢。」

郭正亮表示，鄭運鵬2024年參選的桃園第一選區，「就是新潮流的啦，哪輪得到你」，而目前總統賴清德可能屬意，由總統府副秘書長何志偉出線參選桃園市長。

郭正亮指出，蘇系立委蘇巧慧參選新北市，而被視為派系「綠色友誼連線」成員的何志偉，若出線參選桃園市，就是新潮流、蘇系與綠色友誼連線的「新蘇連」合作展現。

廣告 廣告

郭正亮說，「因為賴清德在新潮流裡面很弱」，新潮流的「南流」代表為監察院長陳菊；「中流」是豐原三民書局老闆利錦祥；「北流」則是前立委段宜康和前黨秘書長林錫耀，因此「新」是虛的，需要與另外兩個派系合作。

郭正亮表示，何志偉也知道他無法勝選市長，真意是在瞄準原本鄭運鵬的第一選區，更預測王義川未來可能會感到「人間悲涼」，之後將被派到艱困選區去競選立委，無法再繼續當不分區。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

