派系布局浮上檯面 新潮流兩新秀率先完成初選登記

台北市議員李建昌陪同中正萬華擬參選人馬郁雯、內湖南港擬參選人陳又新最先登記。（邱芊攝）

民進黨六都市議員4日至10日展開初選領表、登記，6日一早黨內新潮流、湧言會、英系派系人馬皆至黨部登記，其中，新潮流陣營率先出手，台北市議員李建昌陪同中正萬華擬參選人馬郁雯、內湖南港擬參選人陳又新最先登記，喊出「台北有新雯，台派有戰力」口號。兩人皆說，繳出50萬元的費用，聽到點鈔機的點鈔聲心都在淌血，但希望帶著這樣戰戰兢兢的心情打贏選戰。

李建昌今陪同新系新人馬郁雯與陳又新前往黨部登記，陳又新說，馬郁雯跟他雖然緊張，但是還是抱著很興奮的心情登記，此外雖然他是律師，但剛剛聽到點鈔機的聲音，心還是在痛，因為是一筆不小的花費，但希望選戰能有好的結果。

馬郁雯則說，心情當然是有一點點小緊張，但又很開心，也笑說跟陳又新一樣聽到「噠噠噠」的點鈔聲音時心也在淌血，但她說沒關係，希望抱著這樣戰戰兢兢的心情，在初選順利過關高票當選，為選區共同服務。

她也說，最近自己是「移動式唐老鴨」，聲音好了又沙啞，因為早上大概5點半就出門了，掃市場、站路口，一路到晚上跑所有的鄰里行程，到最後追垃圾車，回到家的時候基本上都已經11點，但她覺得這是努力的證明，大家都看得到。

李建昌最後則表示，他的理念就是要選賢與能，所以他很高興跟新一代的陳又新跟馬郁雯，到台北市黨部登記初選，證明他能夠卸下重擔，把棒子能夠一代一代的傳給優秀的、發揮問政功能的下一代，陳又新跟馬郁雯都符合這種期待，希望他們能夠順利通過初選，能夠在大選也能夠順利脫穎而出。

但李也說，他們兩個的選區，在結構上對新人其實都不大有利，因為堅強的對手非常多，新人要能夠殺出重圍、脫穎而出，真的要靠所有的鄉親支持。

