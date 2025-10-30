派系挺林岱樺參選高雄市長引熱議 李正皓分析：初選後民進黨一致對外
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
民進黨派系正國會昨日晚間突有大動作，包括立委王義川、新北市議員卓冠廷，以及多名派系立委等人接連表態支持同屬該派系的立委林岱樺參選高雄市長，引發關注。對此，媒體人李正皓（30）日發文分析，
對此，媒體人李正皓指出，這段時間以來台派、新台派最焦慮的，是林岱樺脫黨參選、民進黨分裂丟掉高雄。初選過後，若林岱樺因為沒有被提名決定脫黨參選，按台派、新台派的期待，要不要有人去按耐？按民進黨的派系文化，誰要去處理這件事？若要去處理的人或是派系在初選前就放生林岱樺，之後如何說服林岱樺這場初選是公平的？
李正浩分析，退一步來講，若林岱樺還是堅持脫黨，那現在所有的相挺都可以成為操作民進黨支持者棄保的正當性。他表示，自己沒有跟王義川、卓冠廷聊過這件事，上述僅是基於對民進黨派系政治的理解所做出的結論，「要支持誰都可以，初選前努力幫忙拉票、初選後一致對外，這道理我想大家都比我懂」。
至於特定派系公開發文支持林岱樺，高雄市長陳其邁受訪表示，黨內初選是民進黨民主制度的一環，各候選人表現都相當有風度，近日也陸續提出許多優質政策。他指出，過去在立法院大家都是好同事，為高雄爭取預算時也非常認真。
陳其邁強調，選舉過程中節奏與佈局本就不同，中央選對會負責協調相關事宜，「我們尊重初選機制，也尊重選對會的安排與協調，並呼籲外界理性看待黨內民主運作」。
林岱樺則表示，可以接受任何的考驗，但是請不要傷害自己的朋友們，台灣的力量禁不起一再的切割。她強調，「林岱樺有沒有罪？我將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，請高雄市民公開審判。」
林岱樺說，自己可以承受網路暴力的攻擊，是因為禁得起考驗，萬千磨難終將還清白。她說，有信心最後的事實，會讓路人羞愧地放下那原本要繼續丟向自己的石頭。
指台中市府至今無完整疫調報告 阮昭雄嘆：最怕說一個謊要用一百個謊來圓
