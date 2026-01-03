派系政治舊思維已過去 林岱樺：效忠市民、打造有溫度政府

林岱樺出席民進黨2026高雄市長提名電視政見發表會。(記者陳逸寬攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨2026高雄市長提名電視政見發表會今天(3日)下午舉行，立委林岱樺喊話，派系政治舊思維已過去，市民作主新時代正到來，她已「死過一次」、餘生奉獻高雄，將效忠270萬市民、打造有溫度政府。

林岱樺說，先前提「科技、軍工、海洋」為核心的「三大護國產業」高雄方案，如今國內外領袖談話也印證這路線必要性，尤其美國總統川普喊話盟國需增加國防投資。

產業主軸之外，還有「照護、港灣」兩支箭，她主張「65歲以上長輩免費獲得健康手錶」，24小時監測心跳、血壓、血氧並具跌倒警示，「把照護做在平常，危險才不會變遺憾」。

觀光方面提出「一纜二塔三黃金」港灣計畫，串連駁二、旗津與港區動線，主打旗津「過夜經濟」，盼帶動旅宿、餐飲與服務業升級。

林岱樺提到自己遭遇司法案件與輿論風暴，自己是「死過一次的人」，要把餘生奉獻高雄，把挫折化為改革的力量。

她特別向謝長廷院長致敬，認為他在這次初選展現開闊民主胸懷，不站台、不選邊，把選擇權完完整整地交還給市民，喊話這場選舉不是比誰的派系或靠山硬，高雄不是任何派系的禁臠，派系政治舊思維已過去，這是場「市民作主」運動，將效忠全體高雄市民，打造有溫度的政府。

林岱樺掛保證，未來若擔任市長，將在財政上把餅做大，增加營業額與人口遷入，在城市安全上強化民防應變，在城市國際化上推動三大護國產業與跨港雙塔纜車，為高雄創造新發展契機。

