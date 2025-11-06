派翠克和「泰國辣神仙」超絕撞臉照曝光 網喊別鬧了：跑去當班底？

娛樂中心／李紹宏報導

藝人派翠克（柳柏丞）在金鐘60和小S（徐熙娣）同框，獲得綜藝節目主持人獎，致謝詞令人動容；現在被網友發現，派翠克不僅在台灣當藝人，還在泰國當起通靈師，自稱「中國神明」，並講一串超怪異中文？等等，誤會可大了，原來是那位泰籍通靈師長相神似派翠克！通靈影片瘋傳，讓網友直接看傻，笑說「第一眼看到，沒開聲音，還以為是派翠克又在鬧！」

泰國一名女性自稱女性自稱龍族通靈師「翁丹爺爺」 ，被台灣網友笑說超像「藝人派翠克」。（圖／翻攝自《Hone-Krasae》（โหนกระแส））

派翠克化身「龍族通靈師」？網笑：跑去泰國當班底嗎

這段通靈影片來自泰國知名電視節目《Hone-Krasae》（โหนกระแส），影片中一名女性自稱龍族通靈師「翁丹爺爺」（Por Pu Ong Dam Saensiri），帶著王夫「昭雅」（Chao Ya）降臨人間，宣稱能講「神的語言」，教導佛教徒，還會說一點中文。

廣告 廣告

主持人問到，為什麼從一般女性轉化成翁丹爺爺？女子表示，自己起初是普通上班族，但後來在一間寺廟的祭祀黑神儀式時，突然感覺到胸口中央一陣灼燒；主持人追問「是胃食道逆流嗎」，女子否認，並表示起初我們以為是自己的幻覺，但後來我們腦海中響起一個聲音「聽聽坎達帕里塔經」，結果就化身成稱龍族通靈師「翁丹爺爺」。

這名女性更表示自己喜歡角色扮演，所以化身成中國人，還穿著古代漢服；隨後念起一段「泰國版中文」，讓在場來賓忍不住笑出來。有趣的是，這名女性意外在台灣成為焦點，因為網友發現，「翁丹爺爺」長相神似台灣藝人派翠克，「以為是派翠克在演」、「像啊～派翠克原本就是路人臉百搭款，以後還有更多吧」、「是有跑去泰國當班底嗎？」、「本人？帕特里克不要鬧喔」

派翠克奪下金鐘60「綜藝節目主持人獎」。（圖／翻攝自臉書）

派翠克、小S奪金鐘60「綜藝節目主持人獎」！獎金全捐花蓮

事實上，派翠克才剛在金鐘60頒獎典禮上和小S徐熙娣一起拿到「綜藝節目主持人獎」，派翠克在感言中提到「謝謝妳，S姐，謝謝妳一直相信我」，並且兩人也將獎金全數捐給花蓮賑災，令人動容；如今意外變成「泰國籍中國女神明」，也成為網路焦點。

更多三立新聞網報導

還想選市長？反年改會議謝龍介「公然睡翻照」曝光 周軒開酸：令人動容

飛機上的水千萬別喝！營養專家驚曝「6避吃清單」：胃痛放屁超尷尬

治療包皮炎 醫院竟把他「雙手雙腳截肢」！法院判賠5千萬

她不解黃明志怎紅 嗆誰要當「馬國8＋9」玩具？網揭殘酷真相：願打願挨

