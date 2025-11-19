派脆克持修收藏大公開！Mercari登台尋寶集章任務換紀念品神秘盲盒
文 / 景點+ 秀智整理報導
日本最大網購市集 Mercari 正式公開於 9/30 上線的最新「Mercari Global App」，並發表未來在台灣的發展藍圖。同步宣布自 10/24（五）至 10/28（二）每日 11:00 至 18:00 將於華山 1914 文化創意產業園區舉辦展出娛樂嗜好收藏品的「開箱！MERCARI 秘密基地」期間限定特展。現場將展出歌手持修、藝人派翠克等名人的私人娛樂嗜好收藏品，並設置了上百個展示櫃，民眾只要完成現場尋寶集章任務就能兌換精美限定盲盒，完成其他現場任務還能體驗超可愛拍貼機及獲得原創御守。透過展覽與互動體驗，民眾將能親身感受「在 Mercari 挖寶」的樂趣！
圖 / Mercari，以下同
「Mercari Global App」全球首發在台灣 「挖寶」文化台灣出發走向全世界
過去台灣用戶在跨境購買日本商品時，常常面臨無法信賴購物平台、購買流程繁瑣、價格及運費高昂等阻礙。為解決這些痛點，Mercari 推出全球共通的手機應用程式「Mercari Global App」，以「有趣的挖寶體驗 、操作簡單、安心安全」三大價值為核心，提供更直覺化的 UI 介面。
Mercari 的跨境業務正在全球快速成長，而台灣市場更展現出驚人的熱度，進入台灣僅一年便吸引超過 30 萬名用戶註冊！Mercari 同步公布過去三年跨境商品交易總額（GMV）成長高達 15 倍，截至2025年6月會計期間，交易總額更是達到1,000 億日圓（約200億台幣）規模。
Mercari 分析，在台灣市場的成功關鍵除了壓倒性的商品多樣性與稀有度、人人都能安心使用的直覺操作介面，以及方便的支付體驗外，更因平台上有許多由日本賣家上架、其他地方難以入手的娛樂・嗜好類別商品而獲得台灣用戶的支持。除此之外，簡單直覺的介面設計、能安心地直接向日本賣家購買商品，以及多元且方便的付款方式，也進一步提升了用戶在「Mercari」上的購物體驗與信任感。這些優勢不僅奠定了「Mercari」在台灣市場的基礎，也成為其持續深耕在地、推動全球戰略的重要動能。
Mercari 為紀念「Mercari Global App」正式上線，將舉辦能體驗日本稀有娛樂嗜好商品與文化魅力的期間限定特展——「開箱！MERCARI 秘密基地」。作為 Mercari 在台灣舉辦的第三場實體活動，本次特展將於 10/24（五）至 10/28（二）在華山1914文化創意產業園區盛大登場，每日 11:00 至 18:00 免費對外開放。展覽邀請歌手持修、藝人派翠克、李岳、與創作者 MR.JOE 等其他收藏界名人展出他們的私藏娛樂嗜好珍品，讓民眾及粉絲能近距離感受名人「挖寶」故事。
會場中舉辦「尋寶集章任務」，民眾只要完成挑戰並下載 App，即可兌換內含不同紀念品的神秘盲盒，享受開箱的驚喜樂趣。此外，現場也設置深受台灣年輕族群喜愛的日本拍貼機等裝置，打造能體驗「日本風格」魅力的互動區域，讓來場民眾能親身感受日本文化的樂趣。
