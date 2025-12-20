派翠克支持死刑 犯罪要接受懲罰

派翠克20日擔任活動主持人。（池宗玲攝）

派翠克20日主持阿部瑪利亞代言髮品活動，談及凶嫌張文19日晚間在捷運台北車站、中山站丟煙霧彈、汽油彈以及揮長刀攻擊民眾的恐怖攻擊事件，難過表示自己當下第一個念頭就是「我爸媽在哪裡？」

北捷恐攻事件發生，網路上再掀起死刑、廢死的兩派聲浪。派翠克昨思索片刻後說：「犯什麼罪就要接受什麼懲罰。」支持死刑嗎？他再想了一會兒，緩緩的說：「我覺得是吧，為什麼他犯錯了，要家人承受痛苦，這樣不公平。」

小S徐熙娣10月與派翠克以《小姐不熙娣》獲金鐘獎綜藝節目主持人獎，在慶功宴上鬆口有望在跨年後回歸演藝圈。派翠克擔心給小S壓力，所以平時聊天內容多是日常或韓團等熱門話題，「希望她好好充電，強勢回歸」。製作人B2昨表示，小S目前沒有確認的回歸時間，期望年後有機會。

薔薔數月前加入《不熙娣》主持行列，替節目增添討論。派翠克笑虧，薔薔加入後，變成他跟Sandy吳姍儒的嘴替，大膽說出2人心中想法。

至於薔薔先前坦言，她主持時遇到不感興趣的故事容易放空。派翠克表示，他以前面對沒興趣的事也會不知反應，後來詢問阿Ken解決方法，「Ken哥教我換位思考，想像我是當事人或是他身邊的人，讓我學會很多」。