派翠克昨聞「北捷隨機殺人」急確認父母位置 談「死刑」：他們犯錯為什麼要別人承擔痛苦

藝人派翠克今（20日）出席髮品活動並擔任主持人，受訪時談及昨日發生的台北車站隨機殺人案，他坦言內心非常驚恐，第一時間便立刻聯繫父母確認安全。此外，針對社會高度關注的死刑存廢議題，派翠克也說明了自己的看法。

社會悲劇發生在身邊 派翠克呼籲大眾提高警覺

派翠克提到，昨日得知消息時感到「嚇爆了」，內心充滿難過與憤怒。他感嘆，以往這類社會事件多是在網路上看到，會覺得距離遙遠，但這次發生在交通樞紐，感覺「太近了」，讓他當下腦中立刻閃過家人的身影，急忙確認爸爸媽媽是否不在案發區域。

對於日常搭乘大眾運輸，派翠克也特別提醒，現代人習慣戴耳機並開啟「降噪模式」，這在公共場所非常危險。他建議民眾不要將音樂開得太大聲，應隨時注意周遭環境，不要邊走路邊滑手機，必須提高警覺以應對突發狀況。

談死刑存廢立場 派翠克直言：不公平

北捷隨機殺人案也繞死刑存廢的議題再度引起討論，派翠克表示，從以前到現在這都是大家非常關心的議題。被問到支持死刑嗎？他思考許久，謹慎發言：「我覺得⋯⋯是吧。他們自己犯錯，為什麼要活著的人，或是他身邊很愛他的家人去承擔這個痛苦？我覺得很不公平。」

跨年行程寧捨酬勞 堅持與大學老友相聚

儘管社會氛圍略顯凝重，談到即將到來的跨年，派翠克分享了他的私人計畫。他透露自己非常重視與兄弟們的聚會，尤其身邊許多好友並非演藝圈人士，大家在各行各業努力，只有跨年這天比較有機會全員到齊。

派翠克感性表示，為了與這些大學好友相聚，他寧可不接工作賺錢，也要把時間留給最愛的朋友們。雖然近期治安事件頻傳，但他認為一年一度的跨年還是應該出去走走，但也再次強調，民眾出入人潮擁擠的場合時，務必更加提高警覺，注意自身安全。



