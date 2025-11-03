派翠克朝聖GD手燈突沒電 獲粉絲多次救援喊：台灣人好善良

派翠克看GD演唱會時手燈沒電，獲得粉絲救援。（翻攝自派翠克IG）

南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD）「Übermensch」巡演台北安可場於11月1日、2日在台北大巨蛋舉行，吸引大批粉絲到場，藝人派翠克也到場觀賞演出，他發文透露過程中手燈因電池沒電，勇敢向旁邊的粉絲求助，意外獲得熱心援助，不僅借到新電池，還收到了應援小物，讓他感動直呼：「台灣人真的好善良！」

派翠克也到場朝聖GD演唱會，他昨日在IG發文分享多張現場照片，並透露演出約半小時後，他的應援手燈就因電池耗盡而不亮了，他鼓起勇氣向左邊的粉絲求助，雖然對方不是提供全新的電池，但仍讓他的手燈再撐了5首歌的時間，並附上許多手作應援小物給他。

當派翠克的手燈再次沒電時，這次換右邊的粉絲主動拿出2顆全新電池，並說：「你沒電了吧？這個是新的給你用」，讓他感動直呼：「天啊！台灣人真的好善良。」演出結束時，有粉絲注意到他自己一人，還一路陪同走到門口，他表達感謝：「謝謝好心人們。」





