派翠克模仿曹西平爆紅！悲憶當年合作暖舉：第一次有前輩幫我

派翠克回憶當年和曹西平合作。（圖／FB@派翠克）

曹西平昨（29日）晚在家中逝世，享壽66歲，生前曾在各大綜藝節目提攜過不少後輩，和多名藝人合作數次。曾模仿曹西平爆紅的金鐘主持派翠克也悲慟分享，曹西平私下的溫暖舉動，「這是第一次有前輩願意這樣幫我！」讓他永生難忘。

「曹大哥，今天跟你開玩笑不好意思」、「沒事，你表演的很棒，夠賤，醜八怪」，這是當年派翠克在《綜藝大熱門》中模仿曹西平的後續對話。

他說，「十年前的合作表演，彷彿沒有走遠...每年都有人幫我們回憶，再逗笑大家一次...」派翠克回憶表演前一天，曹西平突然問他，「派什麼克的，你明天穿我的衣服，我幫你帶，你的醜死了，才不像我！」

這讓派翠克深深感動，「這是第一次有前輩願意這樣幫我，再十年前如此新人的我，我永遠記得。」也促成他之後每到校園演講，都會和學生們分享曹西平的暖舉，「也教會了我要好好幫助後輩的道理。」

最後，派翠克不捨喊話，「您前陣子在臉書誇獎我長大了，也說我是最真實的一位，我真的很感動，我會帶著您教會我的待人處事，持續延續這些力量，再次讓我發自內心的感謝您！曹大哥！」

