派翠克當導遊《旅明星》姐姐們集體崩潰：退貨 錄完形象大翻轉
外景旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》本週由鮮肉導遊派翠克，帶領苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵四大女神前進香港，沒想到派翠克一登場，竟讓姐姐們大喊「退貨」！
來到香港公開鮮肉導遊為派翠克時，四位姐姐立刻崩潰，曾莞婷甚至放話：「不是給他機票，就是給我機票離開！」花花更直接把派翠克推開大喊：「我們真的沒有發你來！」周曉涵也補槍質疑：「你是不是走錯棚，來錯節目？」面對姐姐們的連番嫌棄，派翠克無奈卻信誓旦旦地保證：「這次的香港行程我有參與前期規劃，保證讓你們開開心心。」卻遭花花秒回：「但我看到你就不開心啊！」苗可麗更補上一刀：「那有比你好吃的鮮肉嗎？因為你不能吃！」曾莞婷更真心表示，若後續行程配對抽到他真的會生氣，讓派翠克只好委屈求全：「不用到生氣啦，這趟你們要我幹嘛就幹嘛！」
雖然開局慘遭滑鐵盧，但旅程結束後，派翠克卻迎來形象大逆轉！他擔任導遊的表現大受姐姐們肯定，苗可麗大讚：「他根本就像是唯一一個有領到執照的導遊，跟著他就很放心，甚至會給我們很多情緒價值、很會哄我們。」曾莞婷也稱讚：「他是唯一真的讓我們放鬆，很像是真的出來玩的人，完全不用操心看路。」派翠克也坦言：「來之前我以為我會被排斥在外或無法融入，沒想到就連在私底下、沒開錄的時候，姐姐們也會主動跟我聊天，真的很像玩在一起，而且她們根本比男生還玩得瘋，完全沒有極限！」
聊起香港回憶，苗可麗分享人生第一次出國就是來香港，當時沒錢，只帶著7000塊台幣跟朋友來玩，什麼都買不起；曾莞婷則透露以前曾來香港發展，主持需要講中文的節目，也分享「當時他們很喜歡聽我們的口音，因為覺得我們講話很溫柔。」
此外，眾人在車上聊到製作組很認真完成明星們的願望清單，卻只差沒有「好的小鮮肉」，派翠克立刻回：「這一集你們總算如願了。」卻換來全車沈默，讓他尷尬直呼要跳車。花花見狀趁機暗示：「你怎麼能跳車，你女友怎麼辦？」苗可麗立刻接球逼問：「女朋友名字是其中一種水果嗎？」派翠克趕緊否認稱只是朋友，並轉移話題說自己比較喜歡姐姐類型的，沒想到苗可麗幽默回覆：「我很忙的喔！」機智反應笑翻全場。
四人相處數月，彼此的小習慣也藏不住。苗可麗爆料：「花花一上車就脫掉鞋子，直接躺平睡覺，超會睡！」花花解釋是因為平時在外能量釋放太多，上車必須充電。曾莞婷也加碼爆料，花花總是在要出發前最後一刻才想上廁所，「大家都去上廁所時妳偏不去！」花花則直接回嘴：「沒有，我知道莞婷現在是懷恨在心，因為昨天在機場我們沒有等她上廁所就先離開。」
更多鏡報報導
派翠克昨聞「北捷隨機殺人」急確認父母位置 談「死刑」：他們犯錯為什麼要別人承擔痛苦
小S跨年後回歸主持《小姐不熙娣》？ 派翠克直言「應該快了」
北車隨機殺人嘻小瓜提「唯一死刑」 嗆酸民「希望躺下的是你」急刪文道歉
其他人也在看
宏都拉斯總統難產 美國拒發選舉官員簽證
（中央社宏都拉斯德古西加巴19日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天表示，國務院已拒絕宏都拉斯全國選舉委員會成員歐喬亞的簽證申請，並撤銷宏都拉斯選舉法院院長莫拉珊的簽證。中央社 ・ 11 小時前 ・ 1
模仿犯? 張文電腦雲端中擬"殺人計畫" 與鄭捷多共通點
社會中心／綜合報導凶嫌張文在北車以及中山站犯案，也讓人回想起當年鄭捷隨機殺人案。兩人都挑在人多的地方無差別攻擊，並同樣的「孤狼式」手法行凶，檢警甚至從張文的平板中，找到他的雲端殺人計畫書，發現他不但多次搜尋鄭捷相關文章，還從1月搬到台北車站附近租屋，為了行動，先後謀劃近一年，更多次事先場勘，確切犯案動機則仍待釐清。凶嫌張文在北市到處縱火後，就跑到台北車站開始他一連串隨機攻擊，還變裝、製造斷點，再到中山商圈殺紅眼。造成包含他在內，4死11傷的悲劇，讓大家回想起11年前的鄭捷殺人事件。北捷殺人犯鄭捷vs.記者（2014）：「鄭捷你做好準備要面對死刑了嗎。」2014年鄭捷在北捷板南線的車廂行凶，當時也是造成4人死亡，另外還有24人受傷，專家也分析，張文就是模仿鄭捷行凶。銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎：「所挑的地點大概都是跟捷運有關，還有縝密的規劃希望幹一票大的，就是要讓大家注目，那當然這種孤狼式的攻擊，總是要有一些訴求的表達。」模仿犯？張文電腦雲端中擬「殺人計畫」 與鄭捷多共通點、多次搜尋鄭捷相關文章（圖／民視新聞）都挑在人多的車站行凶表達不滿，目的就是想引起關注，兩人都20幾歲，和親友關係疏離，有計畫性的單獨犯案，而且沒有特定的被害人。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏：「他都是單獨行動，沒有跟任何其他人接觸，這個嫌犯是一個計劃型的一個犯案，都確認著同一個人，目前沒有發現有共犯。」警方破解張文的平板，發現他曾多次搜尋鄭捷的相關文章，而在雲端硬碟中的殺人計畫書裡還發現，身為桃園人的張文1年前就到北車附近租房子，似乎從年初就萌生犯意，還傳出當時他就開始研究製造汽油彈。在租屋處與藏匿旅館，各發現5桶汽油桶及23顆汽油彈，還積極熟悉地形。模仿犯？張文電腦雲端中擬「殺人計畫」 與鄭捷多共通點、多次搜尋鄭捷相關文章（圖／民視新聞）警政署長張榮興：「嫌犯是一個有計畫的，隨機的襲擊的事件，12月16號起就在大同中山區活動，也曾經在18號到誠品問，要到頂樓拍攝這個耶誕燈的造景，是依照他的計畫，來做這樣的一個犯罪行為。」張文挑在人多的北捷下手，激進又縝密的殺人計畫，而隨著他畏罪輕生，也只能從過往的生命歷程中，抽絲剝繭，釐清做案動機。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：模仿犯？張文電腦雲端中擬「殺人計畫」 與鄭捷多共通點、多次搜尋鄭捷相關文章 更多民視新聞報導目擊中山站連環砍人滿地鮮血 女星坦言出現創傷反應「不敢搭捷運」最新／晚間北市士林小吃店發生氣爆 4人燒燙傷送醫創傷修復措施啟動！衛福部、北市府提供傷者關懷機制 可3次免費心理諮商民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
立威廉罹癌4頁遺書交待後事 曝不讓妻女到院探視原因
立威廉以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》等廣受觀眾熟知，近期傳出罹患甲狀腺癌二期的消息。他19日在好友劉爾金的咖啡廳，談到治療癌症的心路歷程，直言最怕的就是無法陪伴女兒的成長，得知罹癌後寫下了長達4頁的遺書交代後事。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
已婚吉他手當眾告白！宇宙人不忍鬆口3人有「心潔」
金曲樂團宇宙人時隔一年20日四度攻蛋，舉辦「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」全面升級2.0版，不僅祭出十大驚喜亮點，更請來影后李心潔同台嗨唱，全場1萬觀眾尖叫聲不斷，氣氛超嗨。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
北捷隨機砍人4死！宇宙人小巨蛋開唱 多名警力站崗配長槍維安
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導北捷、中山站昨（19）日晚間發生嚴重隨機攻擊事件，該案件造成4人死亡，引起社會高度關注，今（20）日宇宙人在台北小巨蛋開...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
中日緊張難解！美國務卿首表態：與雙方合作
[NOWnews今日新聞]中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言陷入緊張，迄今對立加劇已超過月餘，依舊未見緩解跡象。對此，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）19日在國務院年終簡報記者會上...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 5
慈濟安平聯絡處 青年共學基地揭牌
慈濟即將走入60年，許多志工都已經白髮蒼蒼，但其實現在也有不少新血加入，在台南安平聯絡處，成立全台第一個、青年共學基地，從空間設計到內裝擺設，都由年輕人操刀，展現不一樣的氛圍。 慈濟志工 邱博義...大愛電視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
7名大法官吵架就「她」沉默！今終於表態：積案再不處理將如「堰塞湖溢流」
憲法法庭昨（12/19）日判決去年底通過的《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，不過署名的大法官只有5名，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3人均未參與評議。早在今年7月至10月間，7名大法官就為了是否繼續被《憲訴法》綁死門檻戰成兩派，唯獨蔡彩貞始終沉默，她昨天也透過意見書表達，是為避免招來非議才不敢在本案外表態，如今認同多數意見，則是因為認為現在讓《憲法》審查恢復正常是首要之務，一年多來的積案再不處理，「將猶如堰塞湖溢流、潰堤成災」。太報 ・ 1 天前 ・ 70
劍指習近平家族黑金！美將揭露「紅色權貴」海外財富 點名七常委
美國總統川普18日正式簽署《2026財年國防授權法》（NDAA）。在這份龐大的法案中，除了對台軍援與軍工產業鏈的強化外，一項被視為「核彈級」的條款引發北京強烈恐慌：法案強制要求美國國家情報總監（DNI），必須調查並公開中國共產黨高層領導人的隱匿資產與腐敗情況。這被視為華府對北京發動的一場精準「政治斬自由時報 ・ 11 小時前 ・ 13
網路恐嚇與無差別攻擊言論零容忍 警籲民眾切勿以身試法
近期網路社群平台及各式討論區，陸續出現疑似以恐嚇、鼓吹暴力或宣稱將針對公眾進行「無差別攻擊」等內容之貼文與留言，相關言論已造成民眾不安，影響社會安寧。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話
彰化伸港平安夜「送肉粽」路線曝 鄉代提醒3事要小心
彰化伸港平安夜「送肉粽」路線曝 鄉代提醒3事要小心EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 55
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 68
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 74
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 38
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 10
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 586
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
死神隔窗對望！星巴克店員「神速降門」 全網淚讚：救了無數家庭
19日傍晚在充滿煙硝味與恐慌的台北車站，一扇緩緩降下的鐵捲門，意外成為隔絕生死的最強護盾。當逃兵通緝犯張文在北捷M7出口引爆煙霧彈、揮舞長刀時，位於出口樞紐的星巴克門市上演了一場教科書等級的危機應對。這場驚心動魄的「鐵門救援」隨後在社群平台引發熱議，網友紛紛感嘆：若非店員當機立斷，傷亡名單恐怕會更加沉重。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 19
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7