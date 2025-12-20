派翠克當導遊《旅明星》姐姐們集體崩潰：退貨 錄完形象大翻轉

《驚奇旅明星》本週前進香港，鮮肉導遊派翠克，帶領苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵，暢遊香港。東森綜合台提供

外景旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》本週由鮮肉導遊派翠克，帶領苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵四大女神前進香港，沒想到派翠克一登場，竟讓姐姐們大喊「退貨」！

來到香港公開鮮肉導遊為派翠克時，四位姐姐立刻崩潰，曾莞婷甚至放話：「不是給他機票，就是給我機票離開！」花花更直接把派翠克推開大喊：「我們真的沒有發你來！」周曉涵也補槍質疑：「你是不是走錯棚，來錯節目？」面對姐姐們的連番嫌棄，派翠克無奈卻信誓旦旦地保證：「這次的香港行程我有參與前期規劃，保證讓你們開開心心。」卻遭花花秒回：「但我看到你就不開心啊！」苗可麗更補上一刀：「那有比你好吃的鮮肉嗎？因為你不能吃！」曾莞婷更真心表示，若後續行程配對抽到他真的會生氣，讓派翠克只好委屈求全：「不用到生氣啦，這趟你們要我幹嘛就幹嘛！」

廣告 廣告

苗可麗逼問「女友是水果名？」，派翠克招架不住羞喊「愛年上」。東森綜合台提供

雖然開局慘遭滑鐵盧，但旅程結束後，派翠克卻迎來形象大逆轉！他擔任導遊的表現大受姐姐們肯定，苗可麗大讚：「他根本就像是唯一一個有領到執照的導遊，跟著他就很放心，甚至會給我們很多情緒價值、很會哄我們。」曾莞婷也稱讚：「他是唯一真的讓我們放鬆，很像是真的出來玩的人，完全不用操心看路。」派翠克也坦言：「來之前我以為我會被排斥在外或無法融入，沒想到就連在私底下、沒開錄的時候，姐姐們也會主動跟我聊天，真的很像玩在一起，而且她們根本比男生還玩得瘋，完全沒有極限！」

苗可麗昔遊香港「窮到只剩7千」。東森綜合台提供

聊起香港回憶，苗可麗分享人生第一次出國就是來香港，當時沒錢，只帶著7000塊台幣跟朋友來玩，什麼都買不起；曾莞婷則透露以前曾來香港發展，主持需要講中文的節目，也分享「當時他們很喜歡聽我們的口音，因為覺得我們講話很溫柔。」

花花遭爆「上車秒脫鞋、睡覺」，曾莞婷記仇：尿尿都要人家等。東森綜合台提供

此外，眾人在車上聊到製作組很認真完成明星們的願望清單，卻只差沒有「好的小鮮肉」，派翠克立刻回：「這一集你們總算如願了。」卻換來全車沈默，讓他尷尬直呼要跳車。花花見狀趁機暗示：「你怎麼能跳車，你女友怎麼辦？」苗可麗立刻接球逼問：「女朋友名字是其中一種水果嗎？」派翠克趕緊否認稱只是朋友，並轉移話題說自己比較喜歡姐姐類型的，沒想到苗可麗幽默回覆：「我很忙的喔！」機智反應笑翻全場。

曾莞婷驚曝超狂經歷：曾去香港發展過。東森綜合台提供

四人相處數月，彼此的小習慣也藏不住。苗可麗爆料：「花花一上車就脫掉鞋子，直接躺平睡覺，超會睡！」花花解釋是因為平時在外能量釋放太多，上車必須充電。曾莞婷也加碼爆料，花花總是在要出發前最後一刻才想上廁所，「大家都去上廁所時妳偏不去！」花花則直接回嘴：「沒有，我知道莞婷現在是懷恨在心，因為昨天在機場我們沒有等她上廁所就先離開。」

《驚奇旅明星》派翠克慘遭女神集體退貨，曾莞婷怒喊：給我機票回台北。東森綜合台提供



回到原文

更多鏡報報導

派翠克昨聞「北捷隨機殺人」急確認父母位置 談「死刑」：他們犯錯為什麼要別人承擔痛苦

小S跨年後回歸主持《小姐不熙娣》？ 派翠克直言「應該快了」

北車隨機殺人嘻小瓜提「唯一死刑」 嗆酸民「希望躺下的是你」急刪文道歉