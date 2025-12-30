派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。

曹西平1982年出道，在演藝圈縱橫超過40年，近年因直率敢言、毒舌形象，在年輕族群中再度累積話題度。2015年他登上《綜藝大熱門》，演唱〈愛的初體驗〉接受「亂入挑戰」，沒想到派翠克頂著全套模仿造型登場，一吹哨就大喊「皮馬聊、鬼來了」，還亂接歌詞喊出「曹西平早就過十八、曹西平他六十八」，當場讓曹西平唱到一半愣住，兩人一來一往效果十足，成為節目經典片段。

該集播出後在網路瘋傳，YouTube點閱數突破百萬，至今十年仍是不少網友定期回顧的名場面。看似火氣全開的曹西平，其實私下對派翠克評價不低，曾公開表示派翠克的模仿「很敢、很真」，甚至笑稱自己看了都會一直重播，「每次看每次笑」。

派翠克當年在《綜藝大熱門》模仿曹西平的片段至今仍是經典場面。（圖／翻攝自YT）

曹西平也曾在臉書長文回顧這段往事，透露當年派翠克在節目中的全套造型，其實都是自己從家中帶到攝影棚借給對方使用，強調並非外界以為的不情願同台。他直言，當時派翠克還是新人，但表演毫不畏懼、火力全開，「那個賤表情真的很討厭，但就是到位」，也因此讓他留下深刻印象。

派翠克十年前嶄露頭角，如今已是金鐘主持人。（圖／翻攝自YT）

他在文中感嘆，這些年輕主持人陸續走紅、得獎，自己都看在眼裡，但也坦言「經典就是經典，不會再重現」，希望讓最精彩的畫面停留在觀眾記憶中，「讓大家回味無窮就好」。如今曹西平驟然離世，這段「皮馬聊」的經典被大量轉傳，也讓這位縱橫演藝圈數十年的資深藝人，以另一種方式再次被年輕世代記住。

