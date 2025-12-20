派翠克許願CORTIS降臨《小姐不熙娣》 小S聽到卻罕見這樣說
【緯來新聞網】派翠克今（20日）擔任活動主持人，受訪時透露才和小S聊到近期最夯韓團「CORTIS」，結果好男的小S似乎沒太大興趣，回覆：「對我來說，他們就是小孩。」反觀派翠克很有興趣，希望有天他們能去《小姐不熙娣》。提到新加入的代班夥伴薔薔，被觀眾反應很吵，想幫她緩頰、澄清？他頭一歪：「她不是真的就很吵嗎？」
派翠克說話很圓融，果然是主持人。（圖／記者陳明中攝）
派翠克透露雖然和小S會聯繫，但是對方沒特別提到代班主持人的表現，不過以他看薔薔表現，笑喊自從她加入後，常常加班到凌晨12點，因為派翠克都會去巡網路留言，希望每個人都能講到話。對於薔薔被罵太吵，他反而認為：「她當我們的嘴替，講了很多我們不敢講的，好笑到我肚子痛！」
薔薔曾在活動表示，有時遇到來賓無聊發言，心中都會翻白眼，派翠克可以理解，所以要主持過才知道感受，「就是要把不感興趣的東西變得有趣」。他提到，薔薔雖然時而失控演出，不過都非常虛心受教，下了班還會傳訊息詢問哪裡該注意、改進，「有溝通說，如果要爆衝要自己回來，讓我們可以阻止」。
此外，小S在金鐘獎慶功宴上有透露，若要回歸至少也要等到跨年之後，而目前狀況，派翠克透完全不會問對方回歸時間，「當一個人準備好就是準備好，一直問我覺得沒有意義，換位思考，我也不希望這件事變成我的壓力，希望她好好休息、充電 ，然後強勢回歸」。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
EA7全台僅兩間門市 運動粉必逛的專業時尚行頭
作為Emporio Armani旗下高性能運動品牌，目前台灣有兩家店鋪的EA7目標群為涵蓋訓練、網球、籃球、賽車、水上運動、登山和高爾夫等七大領域的運動愛好者與專業人士，以卓越機能與義式美學為核心，為當代都會族群打造兼具實穿性與風格感的運動造型，讓人在運動時也能兼顧時尚感，讓精緻剪裁融入律動之中。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 2
高爾夫》麥克羅伊獲選BBC年度風雲人物
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】自從1989年的英格蘭球王Nick Faldo（尼克‧佛度）之後，再也沒有任何高爾夫選手能夠獲選BBC Sports Per羅開Golf 頻道 ・ 1 天前 ・ 2
為何現在隨機傷人事件頻傳 末法時代、走火火入魔的要注意這幾點
【記者 陳顗喆／台北 報導】近期發生北車、中山站發生隨機殺人事件，造成4死9傷，令全台震驚！不少民眾路過台北車台灣好報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
翁家明私下面目曝光「霸氣捐百道年菜」 戲裡演大魔王戲外超反差
翁家明在台八飾演氣場全開的關鍵反派，被觀眾封為「戲裡大魔王」高海生，冷峻眼神與強勢作風讓人又怕又恨；然而走下螢幕，他卻展現截然不同的一面，成了不折不扣的「戲外大善人」。今年翁家明響應娘家保健生技與鮮食家第9度攜手舉辦的「傳愛過暖年」年菜募集活動，霸氣捐出100道年菜，用實際行動溫暖社會角落，也讓觀眾看見男神最真實、最溫柔的一面。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
小S跨年後回歸主持《小姐不熙娣》？ 派翠克直言「應該快了」
藝人派翠克今（20日）出席髮品活動並擔任主持人，現場接受媒體聯訪，不僅透露了搭擋小S的近況，也針對近期《小姐不熙娣》由薔薔代班等話題做出回應。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
廣播遭欠薪！墨西哥機長拒絕起飛 乘客傻眼
[NOWnews今日新聞]墨西哥廉航Magnicharters一架班機，20日上演驚魂事件，機長在乘客登機後用廣播向全機表示，遭到航空公司拖欠了5個月的薪資，因此直到航空公司支付他應得的報酬前，拒絕起...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《玩命關頭》男星也轉發北捷恐攻畫面 網友疑為什麼不跑？
《玩命關頭》男星也轉發北捷恐攻畫面 網友疑為什麼不跑？EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 1
中山隨機砍人畫面瘋傳！《玩命關頭》男星也轉發 網驚：不敢相信發生在台灣
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導台北車站、中山商圈昨（19）日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件造成4人死亡、11人受傷，相...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
北捷隨機砍人群星發聲祈福 杜汶澤捐麵店全日所得、蔡詩芸籲：出門少滑手機
台北捷運於19日晚間發生震驚全台的隨機攻擊事件，嫌犯使用煙霧彈與刀械造成多人死傷，社會陷入悲痛與不安。對此，多位演藝圈人士紛紛發文哀悼，港星杜汶澤更率先採取行動，宣布將新開麵店的當日收益「不扣除成本」全數捐出，支援受害者家屬。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 13
鄭麗文轟綠：心思只放在對付陸配
記者張正量∕宜蘭報導 針對北捷發生隨機砍人的重大公安事件，國民黨主席鄭麗文二十日在宜…中華日報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
耶誕約會戴口罩！明起東北風挾PM2.5襲台 空品亮橘燈
出門戴口罩！據環境部空氣品質模式模擬與監測，隨著2波東北季風增強，21日、24日將有東北風挾帶境外汙染物移入，台灣北部21日上午PM2.5小時濃度可能達50微克／立方公尺，且南部處下風區域，21日至25日空品達橘色提醒等級。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
北捷隨機殺人後，13天內恐有模仿犯！民眾實測「高鐵坐墊」能當盾牌 官方證實用法
台北車站、中山商圈昨（19）日晚間發生隨機殺人事件，釀成4死11傷的慘劇，也讓民眾開始關注民防與自我保護方式。有網友在社群平台分享，高鐵列車座椅的椅墊拆卸容易，重量輕、厚度足夠，緊急時可拿來當作「防護盾牌」使用。對此，台灣高鐵公司回應，高鐵列車椅墊緊急時確實可拆下作為防衛用具，列車長和服勤員也可以協助。有網友在社群分享，日本在2018年6月9日曾發生東海道新......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 1
北捷現隨機攻擊網路散布恐嚇言論！刑事局籲：勿以身試法
台北捷運台北車站及中山站，19日發生隨機攻擊事件，包含嫌犯張文在內，共造成4死11傷的悲劇，震撼全台，有學者憂心，恐怕會引發一連串的犯罪模仿效應，果然事發後，高雄和台中皆傳出有網友在網路上發文，揚言高雄車站和台中新光三越是下個攻擊目標，警方不敢掉以輕心，展開追查，發現IP位置為越南和柬埔寨，對此刑事局今（20）日晚間也呼籲，民眾切勿散播網路恐嚇與無差別攻擊言論，勿以身試法。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
民眾獻花悼念北捷死者 知名手搖飲老闆放自家飲品還PO文遭炎上急鎖帳
張文19日針對北車台北車站與中山商圈進行恐怖攻擊，造成3死11傷，事隔一天，許多民眾紛紛到現場獻花悼念死者，未料有知名手搖飲品牌老闆獻花時，還特意放了自家的飲品，遭網友怒轟吃人血饅頭，揚言抵制，嚇得老闆急忙鎖上帳號。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 3 天前 ・ 40
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 12 小時前 ・ 7
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 9
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 6
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 52