派翠克許願CORTIS降臨《小姐不熙娣》 小S聽到卻罕見這樣說

【緯來新聞網】派翠克今（20日）擔任活動主持人，受訪時透露才和小S聊到近期最夯韓團「CORTIS」，結果好男的小S似乎沒太大興趣，回覆：「對我來說，他們就是小孩。」反觀派翠克很有興趣，希望有天他們能去《小姐不熙娣》。提到新加入的代班夥伴薔薔，被觀眾反應很吵，想幫她緩頰、澄清？他頭一歪：「她不是真的就很吵嗎？」

派翠克說話很圓融，果然是主持人。（圖／記者陳明中攝）

派翠克透露雖然和小S會聯繫，但是對方沒特別提到代班主持人的表現，不過以他看薔薔表現，笑喊自從她加入後，常常加班到凌晨12點，因為派翠克都會去巡網路留言，希望每個人都能講到話。對於薔薔被罵太吵，他反而認為：「她當我們的嘴替，講了很多我們不敢講的，好笑到我肚子痛！」



薔薔曾在活動表示，有時遇到來賓無聊發言，心中都會翻白眼，派翠克可以理解，所以要主持過才知道感受，「就是要把不感興趣的東西變得有趣」。他提到，薔薔雖然時而失控演出，不過都非常虛心受教，下了班還會傳訊息詢問哪裡該注意、改進，「有溝通說，如果要爆衝要自己回來，讓我們可以阻止」。



此外，小S在金鐘獎慶功宴上有透露，若要回歸至少也要等到跨年之後，而目前狀況，派翠克透完全不會問對方回歸時間，「當一個人準備好就是準備好，一直問我覺得沒有意義，換位思考，我也不希望這件事變成我的壓力，希望她好好休息、充電 ，然後強勢回歸」。

