派翠克開心薔薔代班《不熙娣》「成嘴替」 直言「真的很吵」、曝她私下主持態度
派翠克今（20日）出席活動時受訪，談及薔薔（林嘉凌）加入《小姐不熙娣》代班後的觀察，他直言錄影時間因此明顯變長，從原本的「10 to 10」（早上10點到晚上10點）延長至近午夜12點才收工。儘管工時拉長，派翠克仍對薔薔的表現給予正面評價，認為她的風格非常真實，更笑稱她是節目中的「嘴替」，把主持群平時不敢說的話全都說了出來。
派翠克笑稱薔薔是「嘴替」 現場真實反應逗樂眾人
派翠克分享在錄製徵友主題時，現場男生對女性品頭論足，薔薔竟直接轉頭嗆道：「誒！關你屁事啊！關你屁事啊！」派翠克大笑表示：「超好笑的，我們不會這樣講。」他坦言常被薔薔的直率逗到肚子痛，認為她的風格為節目帶來截然不同的火花。
曝光薔薔私下主持態度 主動傳訊求配合
除了螢幕上的瘋狂形象，派翠克也揭露了薔薔私下敬業的一面。他透露薔薔在錄完影後會主動傳訊息給他：「派，如果說主持上有什麼我們可以互相配合或是要調整的，你一定要跟我說。」派翠克對此表示：「我覺得她很 nice 喔，我說真的，她很可以跟我討論，我覺得很棒。」兩人也針對「爆衝」風格達成共識，派翠克建議她：「如果你要爆衝，那你要想一個辦法讓我們可以去打斷你，或者是你自己要回來。」
自責時長壓縮來賓表現 派翠克坦言不忍看負評
面對錄影時長變長，派翠克展現出體貼的一面。他表示自己的習慣是盡量「大愛」一點，希望每個人都能發揮到準備的故事。對於網友留言質疑部分來賓像「花瓶」，派翠克坦言：「我看這些留言很不舒服，因為每個人都很用心準備，是因為時長的關係，我應該要盡量讓每個人講到話，所以是我的問題。」
認證薔薔真的很吵 傳承 Ken 哥主持心法
當被問及薔薔是否真的很吵時，派翠克直言：「她很吵，這沒什麼好緩頰，她很吵啊！她真的真的很吵。」但他隨即補上：「但沒關係，每個人的風格不一樣。」派翠克也分享主持心法，表示要學會換位思考，就像 Ken 哥（阿Ken）教他的：「你如果覺得這東西與你無關的時候，你何不把它想成是，如果你有一個求知慾？」他將自己設定為跟觀眾一樣立場的聽眾，反而越聽越有趣。至於小 S 私下對薔薔表現的看法，派翠克則表示：「S 姐沒有跟我講。」
更多鏡報報導
派翠克昨聞「北捷隨機殺人」急確認父母位置 談「死刑」：他們犯錯為什麼要別人承擔痛苦
小S跨年後回歸主持《小姐不熙娣》？ 派翠克直言「應該快了」
北車隨機殺人嘻小瓜提「唯一死刑」 嗆酸民「希望躺下的是你」急刪文道歉
其他人也在看
小S跨年後回歸？派翠克給答案 搭檔薔薔被嫌吵揭她私下面
派翠克與日籍女星阿部瑪利亞今（20）日出席洗髮品牌一日店長活動，派翠克受訪被問及小S回歸日，他透露應該是跨年後沒錯，而聊到新加入的主持搭檔薔薔，他笑回有她之後錄影時間變很長，至於有網友嫌她吵，派翠克笑回：「她本來就很吵，每個人有不同風格嘛！」自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
苗栗後龍免費健康篩檢1月4日登場 與大千醫院合作
衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已逾40年蟬聯10大死因之首，苗縣府衛生局結合大千醫院資源並攜手後龍鎮衛生所、後龍鎮公所，規劃於明（2026）年1月4日早上7點30分至上午10點30分於後龍鎮維真國中學生活動中心，辦理整合性社區免費篩檢活動，歡迎符合資格民眾前往。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
年初痛失大S！小S跨年完回歸主持？派翠克鬆口「真實內幕」了
派翠克今主持Puriluna一日店長活動受訪，先前薔薔加入小Ｓ節目跟他、無姍儒一起主持，派翠克說現在錄影時間變長了，也認同網友說的覺得薔薔很吵，但這就是她的風格。被問小Ｓ是否跨年後就回歸節目？派翠克也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
小S跨年後回歸主持《小姐不熙娣》？ 派翠克直言「應該快了」
藝人派翠克今（20日）出席髮品活動並擔任主持人，現場接受媒體聯訪，不僅透露了搭擋小S的近況，也針對近期《小姐不熙娣》由薔薔代班等話題做出回應。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文砍人震撼全台！派翠克：犯了錯就該承擔後果
張文砍人震撼全台！派翠克：犯了錯就該承擔後果EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
小S跨年後回歸《小姐不熙娣》？派翠克曝對話內容
小S徐熙娣10月與派翠克以《小姐不熙娣》獲頒第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，在慶功宴上鬆口有望在跨年後回歸演藝圈。派翠克今（20日）主持活動，透露雖然一直都與小S保持聯絡，但是沒有多問她何時要回歸。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
派翠克許願CORTIS降臨《小姐不熙娣》 小S聽到卻罕見這樣說
【緯來新聞網】派翠克今（20日）擔任活動主持人，受訪時透露才和小S聊到近期最夯韓團「CORTIS」，緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
獨家》北捷血案4死！鮑正芳表態反廢死：危險犯留社會安全嗎？
昨(19日)在台北車站和中山商圈發生無差別隨機攻擊案，嫌犯張文在兩地分別犯下投擲煙霧彈、隨機砍傷人的重大惡行，嫌犯最後墜樓過世，包括兇嫌在內，共有4死11傷。今鮑正芳出席活動被問到此事，表態說：「我是贊成死刑還是一定要有的」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
嘉市國際管樂節55支團隊踩街 宛如音樂嘉年華會
（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）2025嘉義市國際管樂節踩街今天登場，來自義大利、日本、韓國、香港7支國際隊伍與48支國內行進樂隊共同演出，中山路沿途擠滿觀賞人潮，宛如音樂嘉年華會，熱鬧非凡。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
北捷攻擊釀4死！派翠克曝「耳機族」通勤3重點 發聲挺死刑
派翠克與日籍女星阿部瑪利亞今（20）日出席洗髮品牌一日店長活動，現場擠滿粉絲，稍早派翠克受訪，談及北捷連續攻擊事件，他平常也會搭捷運，坦言看到此事件既難過又生氣，「希望大家注意安全」。阿部瑪利亞擔任一日店長，由派翠克擔任活動主持人，不過阿部並未受訪，將時間留給現場粉絲作互動，派翠克聊到北捷事件心有戚自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張韶涵造型慘翻車！遭酸裁員裁到大動脈 他首回應怒喊：那些破營銷號
歌手張韶涵近來在中國展開「覓光」巡迴演唱會，卻因舞台造型掀起意外風波。她一向以多變、夢幻的演唱會造型著稱，過去常以宛如童話角色般的形象亮相，但這次巡演的新造型曝光後，卻被部分網友批評風格偏老氣，甚至嘲諷她「裁員裁到大動脈」，相關關鍵字一度登上微博熱搜。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 12
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 3 小時前 ・ 13
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 6 小時前 ・ 4
半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場
韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 8
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 2
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 53
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前 ・ 65
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 24