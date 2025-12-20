派翠克開心薔薔代班《不熙娣》「成嘴替」 直言「真的很吵」、曝她私下主持態度

派翠克（右）開心薔薔加入節目後成「嘴替」。潘佳琪攝

派翠克今（20日）出席活動時受訪，談及薔薔（林嘉凌）加入《小姐不熙娣》代班後的觀察，他直言錄影時間因此明顯變長，從原本的「10 to 10」（早上10點到晚上10點）延長至近午夜12點才收工。儘管工時拉長，派翠克仍對薔薔的表現給予正面評價，認為她的風格非常真實，更笑稱她是節目中的「嘴替」，把主持群平時不敢說的話全都說了出來。

派翠克笑稱薔薔是「嘴替」 現場真實反應逗樂眾人

派翠克分享在錄製徵友主題時，現場男生對女性品頭論足，薔薔竟直接轉頭嗆道：「誒！關你屁事啊！關你屁事啊！」派翠克大笑表示：「超好笑的，我們不會這樣講。」他坦言常被薔薔的直率逗到肚子痛，認為她的風格為節目帶來截然不同的火花。

曝光薔薔私下主持態度 主動傳訊求配合

除了螢幕上的瘋狂形象，派翠克也揭露了薔薔私下敬業的一面。他透露薔薔在錄完影後會主動傳訊息給他：「派，如果說主持上有什麼我們可以互相配合或是要調整的，你一定要跟我說。」派翠克對此表示：「我覺得她很 nice 喔，我說真的，她很可以跟我討論，我覺得很棒。」兩人也針對「爆衝」風格達成共識，派翠克建議她：「如果你要爆衝，那你要想一個辦法讓我們可以去打斷你，或者是你自己要回來。」

阿布瑪麗亞（左起）、派翠克出席髮品活動。潘佳琪攝

自責時長壓縮來賓表現 派翠克坦言不忍看負評

面對錄影時長變長，派翠克展現出體貼的一面。他表示自己的習慣是盡量「大愛」一點，希望每個人都能發揮到準備的故事。對於網友留言質疑部分來賓像「花瓶」，派翠克坦言：「我看這些留言很不舒服，因為每個人都很用心準備，是因為時長的關係，我應該要盡量讓每個人講到話，所以是我的問題。」

認證薔薔真的很吵 傳承 Ken 哥主持心法

當被問及薔薔是否真的很吵時，派翠克直言：「她很吵，這沒什麼好緩頰，她很吵啊！她真的真的很吵。」但他隨即補上：「但沒關係，每個人的風格不一樣。」派翠克也分享主持心法，表示要學會換位思考，就像 Ken 哥（阿Ken）教他的：「你如果覺得這東西與你無關的時候，你何不把它想成是，如果你有一個求知慾？」他將自己設定為跟觀眾一樣立場的聽眾，反而越聽越有趣。至於小 S 私下對薔薔表現的看法，派翠克則表示：「S 姐沒有跟我講。」



