派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲
即時中心／黃于庭、李美妍報導
民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。《上報》昨（7）日公布一份「地下賭盤」民調，該結果顯示上述4綠委對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，今（8）日4人皆做出回應。
賴瑞隆表示，所有民調都會納入參考，做得不夠的部分會繼續努力，還是感謝高雄鄉親支持，看到他過去在局長、立委任內努力成果，未來也會繼續努力，希望打造更好的家園，「延續高雄的榮耀，讓高雄更好」是不變的目標。
許智傑則指出，近2個月來，不論是比較知名的民調公司還是內參民調，他都保持第2且差距在誤差範圍內，他雖然起步最晚，但上升最快。他提到，自己將持續推出南高屏大生活圈的遠見政策，以及最重視且勤跑基層的行動，最後代表民進黨，並和大家一起團結、努力、勝利。
邱議瑩說，民調數字僅是參考，她會根據數字做出策略調整，每個參選同志在正式初選之前，都還是會努力往前，不管目前她的民調贏柯志恩多少、小輸賴瑞隆多少，都是激勵他們更加往前的動力，她會持續努力到終點，贏得最終勝利。
此外，邱議瑩也強調，她平常拜訪地方基層，很多民眾都給予加油鼓勵，希望她能不負眾望、拔得頭籌，並讓高雄更進步；同時她感謝現任市長陳其邁這幾年執政，奠定良好基礎，期盼持續在這個基礎之上，讓高雄更好。
而林岱樺回應，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好。只是這份所謂的「地下賭盤民調」，既沒有標示執行和委託單位，而且有鼓勵賭博之嫌，希望公眾人物可以多提倡健康的休閒活動，不要鼓動賭博的風氣，「高雄市警局也應該重視這則報導，追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙的嫌疑？」。
