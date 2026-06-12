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即時中心／陳奕劭報導

台北市近期開始推動「無菸城市」政策，西門町等地設置吸菸室，但政策剛上路，需要動員第一線公務員協助稽查，但受限於人力不足，恐增加公務員負擔。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（12）日爆料，推行無菸城市後，12區護理中心包括護理、行政、志工都可能被排入勤務。她痛批，到底還要拖多少基層下水？

護理師也加入無菸城市排班？

簡舒培在臉書表示，蔣萬安要推無菸城市，西門町無菸示範區6月上路後，衛生局、環保局、民政局、12區公所與商業處共同投入稽查，基層被迫跨區支援、輪值到深夜。

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她指出，同樣情況在心中山線形公園上演，設置負壓式吸菸區後，現階段由12區健康服務中心每日分2班派員稽查，連護理、行政、志工都可能被排入勤務。因為健康中心人力無法負擔禁菸稽查，市府本週規劃，下半年加派7局處輪流支援。

簡舒培批評，蔣萬安沒有更荒謬、只有更荒謬！原本以為健康中心護理人員去排班稽查無菸城市，已經夠荒謬。現在捷運局不蓋捷運，停管處不管停車，公園處不維護公園，商業處不促進商圈發展，區公所不專心服務地方，全部被拉去支援搞禁菸稽查！

快新聞／派護理師抓抽菸？簡舒培怒轟蔣萬安「小孩開大車」：台北市政只有更荒謬

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞資料照）

簡舒培批蔣小孩開大車

她感嘆，蔣萬安當台北市長就是「小孩開大車」，市政多如牛毛，需要每個局處各司其職，蔣萬安就像任性小孩，要市政府加足馬力往一個方向衝，被質疑還有恐龍家長殷瑋保駕護航。

簡舒培強調，前有柯文哲財務上「挖東牆補西牆」，現有蔣萬安「人不夠就調人」，以為解決了當下的問題，卻製造更麻煩的問題。當市長不應該只想喊口號、堆政績，讓整個台北市政府錯位運轉、基層疲於奔命、市政失去方向。

政治工作者周軒轉貼簡舒培臉書貼文，他驚訝說，蔣萬安人力調度是怎麽規劃的？護理人員也要上街去排班喔？





原文出處：快新聞／派護理師抓抽菸？簡舒培怒轟蔣萬安「小孩開大車」：台北市政只有更荒謬

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