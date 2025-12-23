派遣到救命零時差 中市消防局雙軌救護成功守住新生兒生命

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府消防局近日接獲通報，東區東光路一帶有名25歲孕婦疑似臨盆，需緊急救護協助。救災救護指揮中心初判為OHCA案件，隨即啟動雙軌派遣機制，派遣東英分隊及專責救護隊共同出勤，由高級及中級救護技術員組成救護團隊，迅速趕赴現場執行救護任務。

消防局說明，救護人員抵達後，經現場評估確認為孕婦急產案件，新生兒已於住處內出生。救護團隊立即依到院前緊急救護標準作業流程，分別對新生兒及產婦進行完整評估。經檢視，新生兒外觀良好，呼吸與循環功能正常，生命徵象穩定；產婦意識清楚，主訴產後不適，生命徵象亦屬穩定，未見立即危及生命之情形。

現場處置過程中，救護人員即刻為新生兒夾置臍帶夾並實施保暖措施，同步評估產婦出血狀況及整體健康情形，並妥善拾取胎盤。全程持續監測母嬰生命徵象，並安撫產婦情緒，確保新生兒生命穩定，完成必要的到院前處置與相關紀錄，以利後續醫療照護銜接。

消防局表示，到院前突發性生產案件對母嬰安全具高度風險，救護人員須於短時間內完成評估、處置與決策。此案透過雙軌派遣機制，整合人力與專業救護能量，成功維持新生兒生命安全，充分展現消防局專責救護隊平時扎實訓練成果與臨場應變能力。消防局也呼籲，孕婦如出現產兆或身體不適，應及早撥打119請求協助，以確保母嬰平安。