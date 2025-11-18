《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國

浩歌突發文表態「支持一個中國」。（圖／翻攝自浩歌微博）





現年55歲的日本男星矢野浩二（又名：浩歌）曾在日劇《派遣女醫X》第四季演出會長王超，後娶中國大陸重慶妻子，事業重心跟著遷移，演過《走向共和》、《記憶的證明》等多部陸劇。今（18）日他突然發文表態，表態政治立場：「永遠支持一個中國。」

矢野浩二今日在微博發文，提到自己25年前獨自赴中國工作：「從最初的陌生到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友誼、人生的意義。」認為中國不只是他的第二個故鄉，更是讓他重新認識「家」的地方。

矢野浩二表示，在中國有他的兄弟、家人，還有粉絲「浩家人」的陪伴與支持：「我永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國，我永遠愛你們。」



