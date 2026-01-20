《派遣女醫X》米倉涼子涉持有非法藥物！遭警方函送

日本知名女演員米倉涼子。（圖／翻攝自Instagram／ryoko_yonekura_0801）

出演《派遣女醫X》而爆紅的50歲日本知名女演員米倉涼子因涉嫌違反《麻醉藥品與精神藥物管制法》等相關法規，已被關東信越厚生局麻藥取締部送交東京地方檢察廳，以書面方式完成送檢程序。檢方未來將在審慎評估後，決定是否進一步處分。

綜合日本媒體報導，案件起因於米倉與1名持有阿根廷國籍的男性友人被懷疑共同持有非法藥物。厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部因此於去年夏季左右，對2人相關住處及場所實施搜索。

在搜索行動中，調查人員查獲疑似藥物的物品，經鑑定後確認為非法藥物。雖然該名阿根廷國籍男性目前被認為已離境，但調查單位仍持續釐清藥物的實際持有人，並將「共同持有」列為可能的立案方向之一，持續進行相關調查。

針對外界關注，米倉涼子已於去年12月透過個人事務所官方網站發表聲明，證實執法機關曾進入其自宅進行搜索。她表示，自己已在律師團隊協助下，基於全面配合調查的立場，選擇暫時避免主動對外說明，但仍將持續協助相關調查工作，並認為目前階段的調查已暫告一段落。

米倉在聲明中也強調，理解社會上對此事存在不同看法，並對長期支持她的親友與粉絲表達感謝。她同時澄清自身身心狀況並無異常，並表示將重新回歸初心，誠懇面對未來的工作與生活，展現繼續從事演藝活動的意願。

事實上，日媒《週刊文春》早在去年10月即披露，關東信越厚生局麻藥取締部已針對米倉展開正式調查，且在同年8月20日，對其位於東京都內的公寓進行搜索。報導亦提及，米倉於搜索後不久即前往歐洲，約2週內停留在倫敦等地，返國後便陸續取消多項公開活動，引發外界揣測。

