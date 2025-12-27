《派遣女醫X》米倉涼子神隱2個月 親筆簽名回應涉毒風波認了被搜索

日本「戲劇女王」米倉涼子昨日透過個人事務所官方網站發布聲明，首度證實住處確實遭偵查機關搜索，強調身心狀況良好，希望能逐步向前邁進。這是她自今年10月遭《週刊文春》爆料涉及違反麻藥取締法後，神隱2個月來的首次公開回應。

米倉涼子事務所在沉默兩個月之後，首度發聲明，並在文末附上米倉涼子的親筆簽名。（圖／翻攝自米倉涼子個人事務所）

米倉涼子在官網以「致關係人士及粉絲」為題發文，文末附上親筆簽名。她在聲明中表示，「由於至今為止未能向大家說明我的情況，導致週刊雜誌等報導引發了各種猜測，給大家帶來了極大的困擾和擔憂，為此深表歉意。」她坦承，「就如同部分媒體報導的那樣，有偵查機關的人員曾經進入我的住家，這件事情屬實。」

關於沉默數月的原因，米倉涼子解釋，「之後，我跟律師商量過後，為了全力配合調查，暫時避免由我對外發聲。」她也在聲明中透露，「我之後也會繼續配合調查，但基於目前配合的情況，我認為已經告一段落。」外界認為這番話暗示她可能重啟演藝活動。

米倉涼子憑藉《派遣女醫Ｘ》作品，擁有日本戲劇女王封號。（圖／翻攝自米倉涼子IG）

針對外界質疑她身心狀況出問題的傳聞，米倉涼子在聲明中澄清，「我的身心狀況並沒有問題。我將再次回到初衷，以誠懇的態度面對每件事情，並全力以赴。」她也感謝一路相信並支持她的人，表示「請各位今後能一如既往地支持我。」不過，一名業內人士受訪時表示，「如果是正常狀況，警方是不會採取行動的，所以可以肯定的是，目前必然存在某些疑點，她的說明還不夠充分。」

《週刊文春》先前報導，日本厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部在8月20日傍晚6時30分左右，突襲米倉涼子位於東京的公寓展開搜索，當天共有8名麻藥取締官進入，搜索約2個半小時後離開。司法相關人士透露，「在她（米倉）的住處，發現多種麻藥取締法禁止持有的違法藥物，還查獲使用違法藥物的器具等物品」。該處也是她與阿根廷舞者男友Gonzalo半同居的愛巢。

日媒後續指出，儘管在住處發現違法藥物，米倉涼子的尿液檢驗結果為陰性，確認本人未吸毒，因此並未遭到逮捕或起訴，甚至一度傳出她疑似遭人設局。知情人士透露，米倉涼子在調查期間多次主動配合，態度冷靜且誠懇。也有人質疑突襲當天竟有多家媒體事先守候在住處外，整起事件宛如「預謀曝光」。

米倉涼子演藝事業現今全停擺，不過聲明中似乎透露要重返演藝圈。（圖／翻攝自米倉涼子IG）

《週刊文春》在6月上旬獲得情報，得知米倉涼子被麻藥取締部列為調查對象，隨後展開4個月追蹤。消息曝光後，50歲的米倉涼子隨即取消所有公開行程、社群停更。另有傳聞指出，她對演藝事業感到心灰意冷，近期已私下聯絡多位曾幫助過她的圈內前輩，表達關閉個人事務所、淡出演藝圈的想法。米倉涼子憑藉日劇《派遣女醫X》穩坐「收視率女王」寶座，這起風波震撼日本演藝圈。

