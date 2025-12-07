派遣工鋼筋刺臀部 控工地阻叫119 又無勞健保

一名費姓派遣工人，在台中柳川水岸改善工程工作時，掉入半個人高的大洞裡。（圖／東森新聞）





一名費姓派遣工人，在台中柳川水岸改善工程工作時，掉入半個人高的大洞裡，遭鋼筋刺傷臀部，他指控工地怕勞檢停工，阻止他叫救護車，他自行就醫後又發現人力派遣公司沒有幫他投保健保，派遣公司承認只投保職災保險，現在勞工局不止要勞檢，也要追查沒有勞健保的事。

費先生走起路來腳跟無法離地，只能貼在地面走，因為他的臀部受傷，他帶記者來到大樓的頂樓，指著前方市政府進行的柳川水岸工程，說他原本是人力派遣公司，派到工地的工頭，但是11月29日工作時，誤踩入半個人高的大洞，臀部遭鋼筋刺傷，他要叫救護車到醫院卻被阻止。

廣告 廣告

受傷工頭費先生：「如果叫救護車就是工地，絕對要停工了是誰給你阻擋的，我同事給我阻擋裡面的主任，也給我阻擋說你如果叫救護車，裡面工地絕對要停工，那你怎麼去醫院自己去，我實在受不了我才去醫院。」

隨後他自行就醫卻發現人力公司沒有幫他投保勞健保，不止他一人其他工人也沒有，氣的向勞工局投訴。

受傷工頭費先生：「全部都沒有你怎麼知道沒保，因為我有去勞保局查過，沒那個勞健保的資格，你等於是沒有勞健保，你勞保要理賠你就沒辦法申請，沒辦法申請完全沒有辦法申請，所有勞工來講全部沒有保勞健保。」

而人力派遣司則表示因為派遣工人有時來有時不來，他們確實沒有投保勞健保。

人力派遣公司老闆娘：「如果有來我們都會跟他們保，職業災害險勞健保呢，勞健保沒有保，因為他們有些就是勞保退休了，也不能再保勞健保。」

勞工局則回應將派員實施勞檢，如果查到違法會裁處3萬元以上，30萬元以下罰鍰，同時要求停工改善，至於雇主沒有替勞工投保勞健保，會移請勞保局健保局依規處理。

更多東森新聞報導

同框駁心結！鄭麗文：「太陽」在台中 盧秀燕：我們好姊妹

冬季限定！武陵農場「冰晶」奇觀 宛如天然捕夢網

驚險！夫妻停車未熄火遭偷開 車主被甩飛險輾

