派遣工頭遭鋼筋刺傷臀 就醫才發現「未投勞健保」

台中一名費姓工頭，上個月參與施作柳川水環境工程，卻在29日工作途中，不慎遭鋼筋刺傷臀部，第一時間他想叫救護車送醫卻遭阻擋，之後還被直接免職。後來向勞工局查詢，才發現自己從未被投保勞健保，導致求償無門，因此向勞工局提出申訴，希望替自己討回公道。

誇張！ 受傷叫救護車被阻擋 還遭人力公司解雇

費姓工頭受僱於一家人力公司，上個月參與台中柳川第三期水環境改善工程，未料在11月29日工作途中不慎受傷，臀部遭鋼筋刺傷，連腳底也跟著受傷。事發當下第一時間他想叫救護車送醫，卻遭阻擋，最後甚至連工作也丟了。

工頭求償無門投訴勞工局 業者稱有保「職災險」

事後，費姓工頭到勞保局查詢，發現人力公司根本沒幫他投保勞健保。人力公司則表示，有為他投保職業災害險至11月底。

費姓工頭求償無門，氣得向勞工局投訴，經市府進一步追查，發現人力公司未依規定通報。勞工局表示，不論是派遣工還是一般受僱勞工，僱主都必須依規加保勞健保；後續勞檢處將派員實施檢查，如違反《職業安全衛生法》，不僅可處最高30萬元罰鍰，還將勒令停工並要求改善。

台中／江鎮祥、林家民 責任編輯／蔡尚晉

