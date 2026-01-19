派鄭麗君出戰2026？律師開酸：台北市配不上
[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注。行政院副院長鄭麗君日前在台美關稅談判中，繳出漂亮成績，又多次被熱門人選王世堅力薦，因此支持鄭參選台北市長的聲浪四起。對此，律師林智群直言，就算是人才，選民也不一定看得懂。
林智群今（19）日在臉書發文表示，只要有人表現很好（比如鄭麗君），就會有人鼓吹去選台北市長，有經驗的中央行政人才，就要好好珍惜，「為什麼要把他放在不對的位置上？就算是人才，選民也不一定看得懂。」
林智群狠酸，前總統陳水扁施政滿意度8成，「還連任失敗，輸給馬英九短褲跑步咖，這告訴我們，台北市配不上一流的市長，只配得上人型立牌、收錢阿北」。
針對鄭麗君被點名選台北市長一事，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，一定會提出最有勝算的人選，這一點不用擔心，也可以理解社會期待一個有決斷能力，又能夠反映出台北市國際都市治理能力的人選。
