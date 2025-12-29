派閥解散 自民黨內「反高市」存在感更稀薄

日本內閣總理大臣高市早苗 圖：翻攝自高市早苗的X

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗上任以來民意支持長期維持在高點，不僅使反對黨難以抗衡，就連自民黨內也幾乎沒有議員公開批評她。日本《時事新聞社》指出，除了人氣之外，自民黨派閥解散也是原因之一。

報導指出，前首相石破茂是此際唯一一位敢於直言不諱地向高市表達意見的人，而那些與保守派首相保持距離的「自由派」則一直保持沉默。派系的解體阻礙了這些力量的聯合，再加上內閣的高支持率，一種「沉默的氛圍」正在蔓延。

石破茂在22日發布的YouTube影片中表示：「為了讓他們能為國家做好工作，執政黨內部必須說出該說的話。」他強調自己將繼續發聲。

針對首相關於台灣有事的言論，石破茂批評道：「任何可能演變成外交問題的回答都是不可接受的。」他還指出，執政黨提出的削減眾議院席位的法案——其中包括一年後自動減少45個席位——「在世界任何民主國家都是史無前例的」。此外，他也質疑了「大米券」的發放。

然而，目前尚無任何公開行動效法石破茂的做法。曾領導被視為自由派力量的岸田派的前首相岸田文雄，應首相之邀，被任命為直屬黨魁的「日本成長戦略本部」負責人。他已明確表示支持首相。

岸田對台灣有事相關言表示不滿，稱「這會產生影響，就像中國對日本海鮮實施禁運一樣」，但他一直避免公開置評。曾任幹事長、現任跨黨派的日「日中友好議員聯盟」會長森山裕，也長期與首相保持距離，但同樣保持沉默。

25日，該黨總務委員會審議了2026財年預算案，該預算案明確闡述了積極的財政政策。委員會未收到任何反對意見，該提案獲得通過。一位辭職的前內閣大臣表示：「誰要是詆毀正乘著變革之風的首相，最終只會招致反擊。」

過去，自民黨內的各個派閥曾聯合議員，成為挑戰首相的中心。然而，在該黨「秘密基金」醜聞曝光後，除麻生派外，其他派閥都已解散。公眾輿論仍持批評態度，而原有的派係也鮮有動靜。一位黨內人士指出，「議員之間的橫向聯繫已經減弱。」

高市首相及其身邊的人對這個局面同樣戒慎恐懼。一位選民基礎薄弱的年輕眾議員私下透露：「我擔心如果被貼上『反高市早苗』的標籤，就會失去行政部門的支持。」

然而，這種沉默能否持續尚無定論。明年1月23日，國會將召開例行會議，屆時首相及其內閣大臣將面臨反對黨每日的質詢。尤其是在預算委員會的質詢中，政府往往遭受重創，首相身邊的人也如坐針氈，警告說：「如果她的支持率開始下滑，黨內氣氛將會發生劇變。」

