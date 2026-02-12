流亡港人郭鳳儀父親定罪創首例 僅因「結清女兒幼時保單」面臨判刑

遭通緝的流亡港人郭鳳儀。攝於2023年7月10日。路透社資料照片



遭香港政府通緝的流亡社運人士郭鳳儀，其父郭賢生週三（2/11）遭香港法院裁定國安罪名成立，是香港首次有被通緝者的家人遭定罪。郭鳳儀在社群媒體發文表示，68歲的父親被判罪成，罪名只是「我的父親」。

香港法院依《維護國家安全條例》（俗稱「23條」）裁定郭父「企圖處理屬於潛逃者的資金」罪名成立，稱他明知郭鳳儀為「潛逃者」，去年初仍協助處理郭鳳儀的保單資金，包括更改保單持有人，提取近9萬港元（約36萬台幣）保單結餘，因此裁定罪成，將繼續羈押，待本月26日判刑。

郭鳳儀在臉書發文表示，對她父親的指控「全屬捏造」、是毫無根據且前後矛盾的虛構故事。她表示，父親是因為在1999年為她購買的保險而被定罪，「當時我才兩歲，還在學叫『爸爸』」。

她表示自己從未擁有過這份保單，也從未向父親、家人、香港任何個人或實體索取、接受或尋求任何資金，或其他財務資產或經濟資源。

她表示，將她對家人的愛當作攻擊工具，無法限制她對香港的熱愛，「香港政府的報復行為並未，也不會阻礙我持續的倡議與行動」。她將繼續為家人、為香港 1934名政治犯，以及為自由的香港而奮鬥。

現年29歲的郭鳳儀目前在美國華府擔任「香港民主委員會」（Hong Kong Democracy Council）執行總監，她因公開呼籲美國政府禁止香港特首李家超2022年11月赴美出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，2023年7月遭香港警方國安處以「勾結外國勢力」罪名懸賞百萬港元通緝，是34名遭通緝的香港流亡民運人士之一。

2024年12月，郭鳳儀遭香港保安局長鄧炳強依「23條」撤銷香港特區護照，並指明她為「潛逃者」，禁止她在香港處理任何資金、財務資產或經濟資源。

2023年8月8日，郭鳳儀遭通緝後不久，香港國安警察即先後帶走她的父母及兄長進行問話。2025年4月30日，國安處以「企圖處理潛逃者財產」罪名拘捕郭鳳儀父親郭賢生及二哥郭海誠，最後郭賢生被立案起訴，一直羈押至今。

國際特赦組織香港海外分會發言人邵嵐（Joey Siu）表示，這是首次有身處海外、被港府『通緝』的民主派社運人士的家人，在香港的國家安全法律下被定罪，「此舉標誌著香港政府在濫用『23條』打壓異見方面，出現令人不安的升級」。

聲明稱，港府因郭鳳儀參與社會運動而對她懸賞通緝，本身已是對其言論自由的公然攻擊，「如今，當局的行徑再創新低，其父親僅因被指嘗試處理女兒的保單，便遭到刑事定罪」。

聲明指出，這項顯然帶有政治動機、針對社運人士家人的定罪，樹立了「極其危險的先例」，意圖恐嚇並噤聲那些身處海外、持續就香港議題發聲的人士。」

聲明呼籲，除非港府能證明郭鳳儀的父親，以及所有被指控協助流亡社運人士者曾犯下國際公認的罪行，否則「必須立即釋放他們」。

