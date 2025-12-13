流亡藏人前總理警示台灣：北京不再給予，而是收回空間

流亡藏人政府「藏人行政中央」前司政（總理）洛桑森格日前訪台。李佳穎攝



第十四世達賴喇嘛年屆90歲，轉世話題經常在國際上被討論。他於1974年提出「中間道路」的主張，接受在非暴力的前提下，不追求獨立，尋求真正的自治。西藏流亡政府前司政（總理）洛桑森格日前訪台時表示，端看香港「一國兩制」的變化，中國沒有發展藏人自治的空間，也更凸顯藏人、台灣人、維吾爾人、蒙古人與香港人團結的重要性。

達賴喇嘛提出的「中間道路」（Middle Way Approach），多年來被視為藏中關係中最溫和、最有彈性的方案，在非暴力、透過對話解決衝突的前提下，不追求獨立，而是尋求在宗教、文化、教育與行政等領域真正的自治。達賴喇嘛多次以此進行藏中和談，但並未有所進展，最近一次的西藏流亡政府與議會選舉中，也曾對此辯論。

廣告 廣告

洛桑森格訪台時被問及，如今當香港的「一國兩制」承諾50年不變已經破局，是否持續堅持「中間道路」，他坦言，北京已「不再給，而是在收回」，若香港的自治能被收回，「那為什麼會給藏人任何東西」，他強調，中間道路是一個「有條件」的政策，若中國停止壓迫，讓藏人享有真正在宗教、文化、身份認同上的自治，那麼藏人就不尋求獨立。

洛桑森格分享，中間道路作為政策有爭議，但作為策略則很有效果；在西藏人權倡議的過程中，「中間道路」為藏人爭取了重要的國際空間，他作為司政，可以前往世界各地與政府代表會面，歐美國家都向中國說明「藏人不是分裂主義，而是尋求自治」；但他也欣羨台灣，幸運擁有足以生存的國家與島嶼，相較之下，藏人還需要藉著「中間道路」維持行動力與彈性。

同時，台灣與流亡藏人都面對中國的跨境鎮壓，使得藏人自治的空間加入收縮，洛桑森格提醒，中國向92個國家輸出監控科技，並在52個國家設立「海外警察站」，各地社群愈來愈理解北京不是只處理內部問題，而是在全球擴張治理模式，台灣人、藏人、維吾爾人、蒙古人、香港人都會被追蹤、監控、騷擾，大家必須共同合作，才能揭露北京系統性地控制與壓迫所有人的方式。

台大政治系教授陶儀芬分析，台灣與西藏雖處境不同，但都面對同一個以「主權」與「領土完整」為框架的威權政體，香港則以高度自治作為承諾，西藏的中間道路，嘗試透過妥協換取空間；台灣則以和平、對話、維持現狀作為政策主軸；然而，這三者都遭遇相同的結構：當北京的核心目標是控制，而不是和解時，善意與折衷並不會自然換來空間。

陶儀芬指出，西藏的經驗提供一個重要借鏡，和平論述的對象往往不是北京，而是國際社會；台灣的安全、多邊支持與國際信任，常建立在向世界解釋台灣並未挑釁、並非麻煩製造者，而是希望維持和平的「負責任行為者」，這與中間道路在國際場合所扮演的角色有異曲同工之處，同時西藏與香港的發展歷程都顯示，當威權擴張時，沒有制度保障的承諾很容易被撤回。

北京欲搶奪達賴喇嘛轉世的詮釋權，即是威權擴張的展現，洛桑森格解釋，轉世的概念是師徒關係，弟子必須表達請求、敬意與愛，上師才會參與轉世事務，中國政府是無神論者，不信宗教，也不信轉世，無法控制達賴喇嘛辦公室，然而十四世達賴喇嘛對台灣的十分關愛，曾經訪台3次，「如果可以選擇，他至少會來10次」，無奈受制於外部壓力。

更多太報報導

超級酸！梁文傑：國台辦回應開放臉書超卡 「聽君一席話還是一席話」

台灣小橘書借鏡！瑞士民防超前規格「空氣好、有床位」 吸跨黨派立委年年參訪

書摘／達賴喇嘛剖析「西藏為何被中國入侵」 這兩點可引以為鑒