流亡藏人選舉「沒有國家的」議會
（德國之聲中文網）從白雪皚皚的喜馬拉雅山身著紅袍的佛教僧侶，到南亞各大城市的政治流亡者，再到澳大利亞、歐洲和北美流亡藏人，本周日（2月1日）共有27個國家舉行流亡藏人議會的投票。
“選舉表明，爭取西藏自由和獨立的鬥爭代代相傳。”33歲的候選人嘉增曲吉說道。他居住在印度山城達蘭薩拉，那裡是西藏流亡政府行政中央的所在地。
北京方面譴責此次選舉是一場“鬧劇”。中國外交部在一份發給法新社的書面聲明中表示：“所謂的‘西藏流亡政府’不過是一個分裂主義政治團體。”“這是一個完全違反中國憲法和法律的非法組織。”
不過，9.1萬名流亡藏人登記選民並不認同這種說法。
“這樣的選舉表明，即使沒有國家，政治行動依然存在，尤其是在西藏境內民主參與被剝奪的情況下。”來自瑞士蘇黎世大學的38歲學生索南·帕爾莫說道。他參與運營著“智慧投票西藏”（Smartvote Tibet）網站，該網站旨在幫助流亡藏人選擇候選人。他說：“選舉凸顯了流亡藏人在這一關鍵時刻的韌性和共同目標。”
流亡藏人僅佔藏族人口的一小部分——據藏人行政中央估計，全球藏族人口約有600萬，而中國2020年的人口普查數據顯示，中國藏族人口超過700萬。
流亡藏人議會任期五年，每年召開兩次會議，共有45名議員：30名議員代表三個傳統省份，10名議員代表五個宗教傳統，5人代表流亡藏人。
周日的投票將選出候選人，最終投票將於4月26日舉行，結果將於5月13日公布。
選舉委員會主席洛桑益西指責“中國過去曾試圖干預和破壞西藏選舉”，包括“網絡間諜活動”。
西藏議會是流亡藏人的重要機構，尤其是在達賴喇嘛2011年交出政治權力之後。
此次選舉正值流散海外的藏人社群努力應對代際更迭、地域分散以及地緣政治變化帶來的身份認同轉變之際。
“鑑於美國政府外交政策重點的轉變以及中國在全球事務中日益增長的影響力，我們可能會看到重大變化，這一點毋庸置疑，”現年78歲、居住在美國的前西藏地方政府領導人哲通·丹增南嘉說道，“我們無法預測這些變化會對西藏事業造成多大的損害。”
超過半數的選民，約56,000人，居住在印度、尼泊爾和不丹。其余34,000人分散在世界各地，其中約12,000人在北美，8,000人在歐洲生活。
西藏人民議會澳洲區議員丹增平措正在謀求連任，他希望這次投票能夠向北京發出一個明確的信息。他表示：“這次選舉……是對中國專制一黨統治的一次重要反制。它是爭取自由的持續鬥爭的一部分。”
作者: 德正 (法新社)
