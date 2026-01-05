流亡領袖自稱總統 籲釋放人質

被廣泛認為是委內瑞拉2024年總統選舉合法勝選人、流亡於西班牙的前外交官龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）4日發布一段影片，這是他自委內瑞拉總統馬杜洛3日被美國逮捕以來，首次公開演講。他自稱「三軍統帥」，並在片中呼籲釋放政治犯。

諾貝爾和平獎得主馬查多曾經遭到委國法院禁止參加2024總統大選，因此76歲的龔薩雷茲曾代理馬查多參選。

獨立出口民調及其支持者的計票結果顯示，他以35個百分點的優勢輕鬆贏得選舉。而現任總統馬杜洛則宣布自己勝選。龔薩雷茲面對大規模逮捕和對其支持者的嚴厲鎮壓，最後逃往西班牙。

龔薩雷茲在一段近4分鐘的影片中說：「今天，篡奪政權的人已經不在國內，並將受到法律制裁。」他稱馬杜洛下台是「重要的一步」，但表示這還不夠，呼籲立即無條件釋放眾多被拘留的平民和軍人，並稱這些人為「人質」。他指出，這些人因為「思想不同、要求自身權利、或履行憲法義務」而遭到拘留。

龔薩雷茲表示，只有在囚犯獲釋，並且2024年7月的選舉結果得到尊重之後，國家才能正常化。他說：「身為委內瑞拉總統，我向國家武裝部隊和執法機構發出冷靜而明確的呼籲：你們的職責是履行和執行2024年7月28日表達的主權授權。作為三軍統帥，我提醒你們，你們效忠的是憲法、人民和共和國。」

根據路透報導，由於馬杜洛的親信仍然掌握權力，反對他的民眾目前暫停了慶祝活動，街頭上，有不少人在囤積食物和藥品，以防局勢動盪。但由於每個人都不知道未來的局勢，街道比平常安靜得多。