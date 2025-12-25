《流光藝境》首展 12/25高雄駁二登場 以科技藝術打造多感官沉浸式體驗
圖說：夢蓮花文化藝術基金會《流光藝境》首展 12/25高雄駁二登場。（圖片來源：夢蓮花文化藝術基金會提供）
夢蓮花文化藝術基金會首度推出加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，12月25日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫開展，展期將至2026年3月3日止。ZHEN-RU以獨特視角與鮮明色彩，捕捉現實景物中稍縱即逝的流光片刻，透過「再現」映現出對萬物的深刻感知。作品不僅是視覺的饗宴，更引領觀眾超越現實空間，探索內在無限的曼妙風光。
《流光藝境》展覽以加拿大華裔藝術家ZHEN-RU的60幅影像創作為核心，由台南藝術大學博物館學研究所碩士暨草央藝術有限公司總監翁淑英擔任策展人，攜手三組台灣科技藝術團隊黑川互動媒體藝術、移動故事屋＆陳昱榮、參零肆共同參與展覽製作。透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術進行「造境」，營造多感官沉浸式的詩意旅程，引導觀者以全身心投入，在「一花一世界」的宇宙觀中獲得心靈療癒。策展人翁淑英表示：「『流光』不僅是物理現象的光影，也是精神性的象徵。它代表著無常，代表著生命的瞬間，也代表著人類在有限時間中對美與真實的自由追尋。」
圖說：《流光藝境》首展 12/25高雄駁二登場，高雄市文化局局長王文翠(左5)、高雄市議員鄭光峰(左6)出席開展活動。（圖片來源：夢蓮花文化藝術基金會提供） 藝術家ZHEN-RU是一位在海外生活多年的加拿大華裔女性藝術家，長年關注和研究心靈，是一位堅持尋找智慧與生命真相的多元創作者。ZHEN-RU透過詩詞、音樂和攝影創作等多才多藝的天賦，向世界分享她對存在和意識的探索。對ZHEN-RU而言，藝術不只是個人意念的表達，更是啟發眾人開展清淨的心靈、培養慈悲與智慧，以及療癒人心的力量，為世界注入溫柔而堅定的能量。
12月25日開幕啟動儀式中，夢蓮花文化藝術基金會董事長賴錫源表示，基金會特別選在高雄作為《流光藝境》視覺藝術首展的出發點，這是極其珍貴而美好的緣份。藝術家ZHEN-RU的作品，擅長捕捉生活中稍縱即逝的微光，在平凡中挖掘不凡，期盼引領人們開啟心中那道溫柔而永恆的光。高雄市議員鄭光峰表示，高雄正邁向產業轉型，在此轉型過程中，有夢蓮花基金會以流光藝境，帶給高雄市民心靈享受，還特別提供給弱勢里民及小朋友來這裡參訪。這裡是一個心靈桃花源，可以讓來賓心情愉悅的展覽。
圖說：《流光藝境》特展展覽以「六境」作為展覽整體結構，包含色、聲、香、語、身與意。（圖片來源：夢蓮花文化藝術基金會提供）
策展人翁淑英非常高興《流光藝境》特展首展在高雄舉辦，讓大家看到台灣自製的IP展。藝術家ZHEN-RU的作品，是在斗室之內拍攝出令人感到驚艷的物件；此次，透過台灣強大科技藝術團隊的設計，讓參觀者與作品更親近。
《流光藝境》展覽以「六境」作為展覽整體結構，包含色境、聲境、香境、語境、身境與意境，前五境透過色彩、聲音、氣味、語言與燈光裝置等多重感官引導體驗；意境則作為整段感知旅程的歸返，觀者得以與內在進行深度對話。在ZHEN-RU的影像作品裡，每一瞬的流光皆蘊含宇宙奧義，不同於傳統山水繪畫以藝術造境取徑。透過科技藝術打造全新型態的沉浸式體驗，期望使觀者獲得心靈的再認識、療癒與對自身存在之美的肯定。不僅是一場視覺饗宴，更是一處精神性的「桃花源」。為了讓親子與孩童能輕鬆參與，展場最後還設計了免費的開放區域—「樂境」，富含童趣與遊戲的空間，觀眾可於營業時間自由進出。
圖說：《流光藝境》首展 12/25高雄駁二開展，透過科技藝術打造全新型態的沉浸式體驗。（圖片來源：夢蓮花文化藝術基金會提供）
夢蓮花文化藝術基金會自音樂推廣起步，所推出的「讚頌」樂曲，多由藝術家ZHEN-RU心音自然流淌而成，並延伸至以佛典故事為題材的舞台劇創作，結合讚頌演出，希望將慈悲與善良的精神內涵再現於戲劇舞台。而新創的視覺藝術領域，同樣以ZHEN-RU的創作為核心，期盼透過影像作品開展療癒人心的全新志業。《流光藝境》特展自2025年12月25日起至2026年3月3日展出。展覽設有「看見色、聆聽聲、嗅聞香、交流語、體驗觸、沉浸意」六大單元。展覽資訊，請至夢蓮花文化藝術基金會官網：https://dreamlotus.org/flowinglightart
更多品觀點報導
高雄115年公告土地現值、地價小幅調整 整體稅負影響有限
高雄第4季開發區土地標售 3標3筆順利標脫、總金額逾1.6億元
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 164
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 1 天前 ・ 30
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 30
柯文哲麻煩大了！稱政治迫害「脫序行為連環爆」檢求刑28年半
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲京華城弊案纏身，昨（24）日全案辯論終結，一審將於明（2026）年3月26日宣判。檢方指出，柯文哲犯後態度不佳，當庭以不當言語辱罵檢察官、丟擲物品，還在社群平台張貼文章及圖卡，試圖扭曲審判過程、證人證詞等，建請法院判處28年6月。民視 ・ 5 小時前 ・ 156
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 194
台中女警嗆殺盧秀燕「腦門開3槍」 離譜過往曝「恐免職」｜#鏡新聞
台中市一名25歲女警，昨（12/22）在社群平台上發文，要直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理他，還附上盧秀燕宣傳台中購物節，被破壞的廣告看板，台中警方指出，這名女警的從警資歷只有3年多，不過最近常出現脫序行為，頻繁在工作群組，直接恐嚇直屬長官跟同事，11月就已經禁止她領槍，警方主動報請檢察官指揮偵辦，檢方訊後認為她有反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 30
男星現身北車！聖歌祝福余家昶「哭成一片淚海」北捷曝悼念牆將做1改變
北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼。23日晚間，藝人夫妻宋達民、洪百榕現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。今（24）日兩人也透過粉絲專頁發文，說明前一晚現身緣由。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
37歲老闆頸部遭砍 前員工逃亡近兩小時落網｜#鏡新聞
台中豐南街今天(12/24)上午九點多驚傳砍人命案！一名25歲張姓男子疑似與37歲的前雇主有糾紛，竟然持刀回來報復，砍傷前雇主的頸部後逃逸。警方展開追緝，大約兩個小時後在神岡將嫌犯逮捕歸案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
國中生割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人
2023年聖誕節當天，在新北市發生楊姓國中生慘遭郭姓少年持彈簧刀割喉身亡的命案，郭嫌跟林姓乾妹都被收押，昨（23日）二審宣判震驚社會，高等法院昨（23日）二審宣判，2人各被判12年、11年，死者的父母對判決相當不滿，楊姓國中生的父親更爆料，案發當天「秘密證人」曾被郭嫌恐嚇嗆：「等我出去你就知道」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
修杰楷捲閃兵遭起訴2年8月 平安夜露面笑了
修杰楷捲閃兵遭起訴2年8月 平安夜露面笑了EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 5
元旦新制一次看！衛福部加發弱勢生活補助 國保生一胎可領10萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 元旦新制來了！衛福部明年1月1日起，有多項攸關民眾生活補助及就醫花費的新制要上路，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最高新台幣1000元；擴大長照給付對象；國民年金保險被保險人，每生一胎可以請領10萬元；新冠疫苗擴大全民接種等。【CNEWS匯流新聞網】整理如下： 一、韌性特別條例-低收入戶及中低收入戶加發生活...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
辛曉琪唱〈領悟〉思故友屠穎
「療傷天后」辛曉琪23日宣布將於明年3月28日在北流舉辦「好好愛 此刻」演唱會。與她合作多年的音樂夥伴屠穎原本要擔任音樂總監，卻不幸在上月猝逝，辛曉琪說，事發當天她在大陸有表演，突接到噩耗讓她相當不能接受，「但馬上要妝髮有演出，只能哭完之後冰敷熱敷一起來。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
砍人後墜樓亡…張文平板藏「殺戮計畫」超縝密！「疑模仿這1人」超毛
社會中心／巫旻璇報導北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨一帶，昨（19日）晚間驚傳重大暴力事件。27歲男子張文接連在多處投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。張文最終在警方包圍下墜樓身亡，整起事件震撼社會，也引發民眾恐慌。警方調查指出，嫌犯並非一時衝動，而是自當天下午近4時起，便陸續展開一連串縱火與攻擊行動，整體犯案時間橫跨超過3小時。民視 ・ 1 天前 ・ 3
衛福部元旦新制 加發弱勢補助、擴大長照給付對象
（中央社記者沈佩瑤台北24日電）衛福部今天公布多項元旦惠民新制，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最多新台幣1000元、擴大長照給付對象、強化獨居老人關懷服務、COVID-19疫苗全民接種等。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南老字號銀樓"港口王"勾結詐團! 洗錢逾9億手法曝光
社會中心／綜合報導台南一間老字號銀樓「港口王」，竟然跟詐騙集團合作洗錢！柬埔寨詐欺機房指示成員，以贓款向銀樓購買超過200公斤的黃金條塊，再將黃金鎔進「鉛錫合金」中，寄到柬埔寨，洗錢超過9億元。北檢依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴銀樓老闆等7人，求刑10到20年不等徒刑。刑事局員警vs.李姓嫌犯：「你剛去哪裡拿的，老實講這都調得到，我剛去安定那裡。」黑色袋子裡12條金塊，總價值高達5千多萬台幣，還來不及走私，就被刑警查扣，但這還只是冰山一角。警方調查，詐騙集團從銀樓內，陸續拿走200公斤，將近9億多元的黃金，再從台灣空運，走私到柬埔寨，但黃金這麼顯眼，是怎麼躲過層層關卡？詐團一騙到被害人的錢後，就會立刻兌換成黃金，再由銀樓鍍上鉛錫合金，將金塊包覆起來，偽裝成出口「門檔」，躲避機場X光機檢驗，只要把外層的鉛錫合金溶解掉，裡頭就是金塊。台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）電信偵查大隊副大隊長張瑋倫：「柬埔寨端他們再派其他的人員，出面來收貨那再把這個黃金熔出來，去兌換現金。」和詐騙集團合作的銀樓，是台南市區一間老字號的店家〝港口王〞，也被業界公認是南部最大的黃金盤商，如今被爆出和詐騙掛勾，業者喊冤，港口王屬於共用商標的電商平台，也發出聲明電商和實體銀樓是兩間不同的公司，此次涉案和電商品牌無關。南部其他銀樓業者：「消費者要買條塊，我們就直接跟他（港口王）訂，港口王他的口碑算是都很正派在經營，非常的意外。」台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）身為黃金南霸天的港口王，成了詐騙集團的共犯，涉嫌幫助走私近9億元的黃金，和詐團掛勾，如今事業體想要做切割，但恐怕老字號的招牌，已經和詐騙畫上等號。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光 更多民視新聞報導小草恐嚇司法官「命債命還」 求和解遭柯文哲案檢察官拒絕最新／台中女警揚言「在盧秀燕腦門開3槍」 法官裁定收押男網友社群上嗆「何不等跨年開車撞人」 遭逮聲押民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
王ADEN看看！謝金燕、蔡依林、阿妹歌迷亂入「教科書級反應」曝光
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近期在校園活動演出時，因台下一名女學生突然登台跳舞，讓他情緒明顯受緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
台中豐原驚傳持刀傷人案！男遭砍傷左頸無生命跡象…凶嫌神岡落網
台中豐原區發生持刀傷人凶案，今日（24日）早上9時許，一名37歲陳姓男子在豐南街民宅遭熟人持刀砍殺，左頸部中刀，當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救。警方調查，凶嫌是一名25歲張姓男子，與陳男有恩怨，張男犯案後逃逸，於中午11時在神岡區落網，詳細案發原因仍有待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 182
2025全台聖誕節活動市集總整理 六福村耶誕變裝免費玩、劍湖山變裝100元、新北耶誕城、華泰名品城...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 4
韓國瑜「行憲紀念日」震撼發聲：立院將恪守憲政精神
立法院今年通過《紀念日及節日實施條例》，今日是行憲紀念日首次恢復放假。對此，立法院長韓國瑜今在其社群平台發文表示，除緬懷先賢創建中華民國外，立法院會承繼履行對憲法的承諾，將持續恪守憲政精神。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
金獎影帝逼哭觀眾！定居東京化身「替身家人」 戳破現代人孤獨超催淚
探照燈影業年度最感人鉅獻《日租家庭》將於2026年2月13日（五）農曆新年開春第一檔全台大銀幕感動上映！今日發佈首支中文預告及海報，金獎影帝布蘭登費雪再攀演技高峰、融化人心，橫掃國際各大影展觀眾票選獎感動全球，更榮登台北金馬影展觀眾票選外語片冠軍！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2