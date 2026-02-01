流動性告急！比特幣暴跌失守8萬美元 創近10月新低
在市場流動性不足和買盤意願有限的情況下，全球最大加密貨幣「比特幣」價值週六（1/31）大幅下滑，跌破8萬美元關卡，創下自2025年4月以來的最低水準。
彭博（Bloomberg News）報導，紐約午盤時段，比特幣（Bitcoin）一度暴跌10%至7萬5709.88美元，其他加密貨幣跌幅更甚。第二大數位資產「以太幣」（Ether）最大跌幅達17%，Solana盤中亦曾下挫逾17%。
據加密貨幣價格追蹤業者CoinGecko資訊，過去24小時加密貨幣市場總市值因拋售潮蒸發約1110億美元。市場追蹤機構Coinglass指出，約16億美元多空部位遭強制平倉，其中多數發生在最後4小時，主要集中於比特幣與以太坊（Ethereum）。
儘管投資者對川普政府政策風險的憂慮日益加劇，導致美元在今年1月多數時間走弱，但此舉對提振加密貨幣市場情緒幾乎毫無助益。即便在黃金飆升至歷史新高、金銀價格上月30日急轉直下，比特幣也未能吸引資金流入。
比特幣需求的持續低迷，引發外界對其在投資組合中作用的質疑。比特幣曾被視為動量交易和對沖貨幣貶值的工具，如今卻難以發揮上述雙重作用。現貨ETF資金持續流出，地緣政治風險並未刺激需求，而傳統的避險資金仍集中在貴金屬和現金。
報導認為，以色列與伊朗的緊張局勢升溫可能衝擊比特幣價格。伊朗軍方再度警告，德黑蘭可能襲擊以色列的同時，川普則揚言可能對伊朗發動軍事打擊。
分析師指出：「白銀與黃金已成為擔心法定貨幣的投資者避風港」，而比特幣當前的價格水準顯示散戶投資者的態度「極度冷淡」，並補充說，交易量可能持續低迷一到兩季之久。
更多太報報導
2025全球加密貨幣洗錢逾2.5兆元 中文圈成長最多
醫美夫妻挖礦竊電 礦場員工慘了！判賠3348萬元
台灣大「虛擬資產交易所」開放全民買比特幣 起投門檻100元
其他人也在看
大摩很看衰！這檔「1週收黑4天」三大法人齊丟6.1萬張 八大公股反向輸血1.3億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 6則留言
EPS預估遭下修！「這檔」目標價喊108元 三大法人狠砍2.9萬張失血37.3億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數小幅走高，累計上漲102.24點，週線收在32063.75點，漲幅0.32%。從籌碼面觀察，證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
獲利暴增829%！記憶體報價狂飆助攻 「這檔」噴上漲停連3漲
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在三星傳出調高DRAM報價近70%、NAND漲幅達100%等利多消息帶動下，記憶體族群再度成為盤面焦點，記憶體IC設計廠晶豪科（3006...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言
你踩雷了嗎？「這2檔週跌最兇」5天蒸發逾22% 外資撿便宜「3連敲1檔」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股衝破3萬2千點！上週（1月26日至30日）收在32,063.75點，週漲102.24點（+0.32%），上櫃上市公司共有擎亞（8096）、東典光...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
46年來最慘！美元飆「白銀崩跌30%」 分析師揭4關鍵：中國投機客跑了
隨著美國總統川普（Donald …民報 ・ 20 小時前 ・ 13則留言
抱股過年關鍵變數？川普今夜宣布Fed接班人/外資今年最狠一刀512億 台積電跳水拖垮台股/記憶體續攻鋼鐵抗跌 族群輪動救火｜Yahoo財經掃描
美國大型科技股表現分歧，使美股四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.11%，受傳產與金融股撐盤；那斯達克指數下跌0.72%，主因軟體與網路族群承壓；標普500指數小跌0.13%，而費城半導體指數則逆勢上漲0.16%，續創收盤新高，反映設備與部分晶片股相對有撐。個股方面，微軟財報雖顯示營收成長，但資本支出創高引發投資回收期疑慮，股價重挫近一成，拖累那指表現；相較之下，設備股與部分AI概念股維持韌性。台積電ADR則隨半導體族群震盪整理，下跌0.80%，未能明顯帶動盤勢。 亞股方面漲跌互見，日股回檔0.10%，持續高檔震盪；韓股小漲0.06%；港股下跌，賣壓較為明顯；上證指數走弱0.96%，市場觀望氣氛升溫，整體偏向整理格局。 台股部分，加權指數今（30）日開盤後一路震盪，終場下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交金額9,091.56億元，終場守住32000關，周線也守住連六紅。權王台積電(2330)重挫30元，終場收在最低價1775元，下跌1.66%成為拖累指數的關鍵因素之一。盤面資金轉向具題材與基本面支撐族群，記憶體股維持相對強勢，載板族群同樣獲得資金青睞，欣興(3037)逆勢創高表現突出；傳產方面，鋼鐵股表現相對抗跌，中鋼(2002)續受關注。整體來看，在外資大幅調節、內資同步降溫下，台股短線高檔震盪加劇，呈現指數回檔、族群輪動的整理格局。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8則留言
目標價喊上550元！「矽晶圓廠」EPS上看26.85元 AI、記憶體、先進製程爆量需求點火
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI、記憶體、先進製程市場保持旺盛，矽晶圓需求有望在今年強勢回熱，並於明年持續成長，指標廠環球晶（6488）預計能...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
離目標價93元只差一點！外資、自營商聯手下殺「這檔」…股價逆勢翻紅 台積電遭三大法人砍萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（30）日收盤32,063.75點，跌472.52點，跌幅1.45%，三大法人合計賣超636.84億元，觀察今日三大法人賣超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
傳獲晶圓代工大廠訂單！「這檔」5天猛噴57.81%登強勢股王 市場報喜：貢獻2026三分之一業績
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數昨（30）日收盤32,063.75點，跌472.52點，跌幅1.45%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠擎亞（8096）傳出...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
ABF需求強勁！這「載板大廠」去年獲利暴增31倍 放量7.6萬張噴漲停登量價王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數30日開盤小漲19.25點後，盤勢迅速轉弱翻黑，盤中一度收斂跌幅，但尾盤賣壓湧現，指數出現懸崖式下挫，終場大跌...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
金融股淪投信提款機！「這4檔」慘遭出清8.1萬張 富邦金被連7週狠賣153億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤上週（1/26~1/30）收紅，加權指數來到32063.75點，週漲102.24點或0.32%。根據證交所公布之盤後籌碼動向，投信週賣...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
記憶體紅通通！旺宏亮2紅燈再漲逾3%炸量33.9萬張 「這檔」大飆8%狂噴42.6萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在近乎所有族群都走弱影響下，台股大盤今（30）日氣氛低迷，截至12點15分，加權指數暫報32275.25點，下跌261.02點或0.80%，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「這檔」ETF終結連4買！外資單週狂倒8萬張！ 00981A也遭破5萬張出貨
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數上漲102.24點，收在32063.75點，漲幅0.32%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週共買超17...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
權值股ETF綠油油、台股大跌523點 台新00947逆勢上漲
ETF族群中，台新臺灣IC設計（00947）股價上漲，股價最高來到25.09元，在主動式、科技類、高股息型等一片翠綠中特別顯紅。多檔債券型、槓桿型、陸股主題型的則是逆勢上漲，包括元大台灣50反1（00632R）、元大滬深300正2（00637L）、元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（006...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
美股收跌 貴金屬市場遭遇黑色星期五
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）提名華許（KevinWarsh）接任聯準會（Fed）主席，市場評估他最終將不支持大幅降息、政策立場可能偏鷹，美股主要指數週五普遍收跌，而...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 25則留言
郵局線上轉存限縮！300萬大戶懶跑臨櫃 慘陷不計息年虧2.6萬
中華郵政公司發布最新公告，自3/14起，民眾透過網路郵局或行動郵局APP將活存轉為定存時，每月合併累計金額由原本的300萬元調降至100萬元，預計影響約114萬戶的綜合儲金存戶。許多存戶習慣透過線上將健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言