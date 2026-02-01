流動性告急！比特幣暴跌失守8萬美元 創近10月新低

比特幣示意圖。路透社資料照片



在市場流動性不足和買盤意願有限的情況下，全球最大加密貨幣「比特幣」價值週六（1/31）大幅下滑，跌破8萬美元關卡，創下自2025年4月以來的最低水準。

彭博（Bloomberg News）報導，紐約午盤時段，比特幣（Bitcoin）一度暴跌10%至7萬5709.88美元，其他加密貨幣跌幅更甚。第二大數位資產「以太幣」（Ether）最大跌幅達17%，Solana盤中亦曾下挫逾17%。

據加密貨幣價格追蹤業者CoinGecko資訊，過去24小時加密貨幣市場總市值因拋售潮蒸發約1110億美元。市場追蹤機構Coinglass指出，約16億美元多空部位遭強制平倉，其中多數發生在最後4小時，主要集中於比特幣與以太坊（Ethereum）。

廣告 廣告

儘管投資者對川普政府政策風險的憂慮日益加劇，導致美元在今年1月多數時間走弱，但此舉對提振加密貨幣市場情緒幾乎毫無助益。即便在黃金飆升至歷史新高、金銀價格上月30日急轉直下，比特幣也未能吸引資金流入。

比特幣需求的持續低迷，引發外界對其在投資組合中作用的質疑。比特幣曾被視為動量交易和對沖貨幣貶值的工具，如今卻難以發揮上述雙重作用。現貨ETF資金持續流出，地緣政治風險並未刺激需求，而傳統的避險資金仍集中在貴金屬和現金。

報導認為，以色列與伊朗的緊張局勢升溫可能衝擊比特幣價格。伊朗軍方再度警告，德黑蘭可能襲擊以色列的同時，川普則揚言可能對伊朗發動軍事打擊。

分析師指出：「白銀與黃金已成為擔心法定貨幣的投資者避風港」，而比特幣當前的價格水準顯示散戶投資者的態度「極度冷淡」，並補充說，交易量可能持續低迷一到兩季之久。

更多太報報導

2025全球加密貨幣洗錢逾2.5兆元 中文圈成長最多

醫美夫妻挖礦竊電 礦場員工慘了！判賠3348萬元

台灣大「虛擬資產交易所」開放全民買比特幣 起投門檻100元