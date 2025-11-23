流動性警示來了！ 外資：聯準將重演「利率政策投降」、三資產受惠
聯準會鴿派鷹派利率拉鋸分一，年底貨幣政策走向的爭論仍未平息。美銀首席投資策略師Michael Hartnett在最新的Flow Show報告中表示，以目前流動性收緊對多個資產類別造成的衝擊，聯準會將重演「政策投降」，而加密貨幣市場將成為央行政策轉向的風向標，零息債券、比特幣和中型股將最為受惠。
美銀指出，當前美股銀行股的放緩正釋放出與2018年12月相似的訊號，流動性敏感產業的持續下跌，或將迫使聯準會轉向寬鬆政策。回顧2025年，全球央行累計316次降息寬鬆撒錢開啟一場流動性派對，直接推升了AI投資狂熱、日股劇烈波動與加密貨幣投機三大市場現象。
美銀也指出，加密貨幣、信貸、美元和私募股權等資產已初現「流動性高峰」訊號。過去兩年全球央行實施多次降息推升了市場的投機情緒，但近期聯準會的鷹派言論令市場對明年進一步寬鬆政策產生疑慮。加密貨幣受到重挫，比特幣、乙太坊持續下跌，凸顯了流動性縮緊對風險資產的衝擊。
展望明年，美銀預估，聯準會將重演「政策投降」，被迫開啟降息週期，三類資產將最為受益：一是長期零息債券，其久期優勢將直接兌現利率下行帶來的估值溢價；二是比特幣，作為對流動性嗅覺最為敏銳的資產，歷來在救市信號完全落地前就已會飆升；三是中型股，這類企業對融資成本最為敏感，在降息兌現後將展現出顯著的獲利彈性與補漲空間。
