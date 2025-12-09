流動藥頭 警分逮2嫌50歲機車男還企圖催油門逃

cnews204251209a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局武陵派出所所長簡國峻，查緝毒品案件時，掌握了50歲徐姓男子及28歲陳姓男子等人，涉嫌於桃園地區流動販賣毒品。桃園警分局表示，與偵查隊組成聯合專案小組追查，也分別對兩人進行監控蒐證。昨（8）日分頭循線將2人逮回警局偵辦，徐姓男子騎機車在路口被攔查時，還一度企圖催油門逃跑，但被員警及時拉住就逮。

警方表示，專案人員完成蒐證擬定計畫後，昨日兵分兩路循線發動查緝。上午9時許，便衣員警趁徐男與友人，共乘機車在中壢區中華路停等紅燈時，將他包圍並出示身分。徐男一度假意配合要停到路旁，卻緊催油門想逃逸，但被員警一把揪下車制伏，隨即在他住處查獲毒品依托咪酯。

警方表示，昨上午11時45分許，另1組專案人員，又在桃園市八德區介壽路二段，發現另一名疑似藥頭的陳男，在道路旁步行，立即尾隨並通報警力支援，成功將他攔下盤查，依法拘提到案。

桃園警分局表示，毒品嚴重影響民眾身體健康及社會秩序，吸食毒品後駕車，更會危害公眾生命安全。今年度迄今，已查獲毒品案件1445件、移送法辦1730人。警方將持續掃蕩查緝毒品，以維護民眾安全。

