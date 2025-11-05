Ａ流女童併發腦炎致意識不清！「多專科治療並進」創造奇蹟

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】五歲童於今年九月間罹患A型流感竟併發急性壞死性腦病（ANEC），就醫後雖穩定，但在加護病房時，身體右側無力、意識不清、不會說話也無法進食，家長陳女士擔憂復健會很辛苦漫長，在上網搜尋得知，台中慈濟醫院曾成功治療因腦炎昏迷成植物人的孩童，於是立即轉院，經中西醫療團隊與家屬共同努力四星期，終於順利康復出院。復健醫學部主任蔡森蔚強調，醫療團隊與家屬保持開放溝通、彼此信任並願意配合治療計畫，對復健進步影響極大。

西醫同時啟動治療與復健專案 以營養補充促進神經可塑性

蔡森蔚主任表示，女童的醫學影像顯示腦部受損並不嚴重，於是啟動多項治療與復健方案，包括：靜脈雷射改善微循環，提升紅血球攜氧能力，使受損組織獲得更多氧氣，加速修復；也實施治療原理相似的高壓氧。再詳細評估，由醫療團隊實施經顱磁刺激治療，誘發腦部與肢體的傳導，幫助神經重新建立連結。另外，搭配傳統物理與職能治療，透過肢體活動由外而內刺激，讓神經訊號回傳腦部，輔以營養補充，促進神經可塑性。

中醫針灸、煎藥並進 家屬施作捏脊、泡腳以恢復健康

西醫復健外，家屬也尋求中醫針灸療法與中藥調理。中醫部醫師歐宗益每天病房探視，針灸女童的頭部與肢體。歐宗益醫師指出，初期以中醫通腑瀉濁為原則，排除體內廢物、穩定機能，接著進行醒腦開竅，透過針灸與雷射針灸刺激頭皮、頸椎及手部等相對穴位，活化腦部、疏通氣血；水煎藥則用以調理脾胃，促進消化與代謝。歐宗益醫師補充，過程中深深感受家屬的細心與用心，團隊也指導家屬施做中醫捏脊及中藥泡腳，對恢復健康都有幫助。

早期介入結合多專科治療 積極與良好醫病關係共創奇蹟

復健期間，母親全天候陪女兒講話、按摩、閱讀與練習站立運動，每天記錄並觀察反應。家屬努力與醫療團隊照護，使女童入院一周就能喊「媽媽！」讓陳女士感受孩子復原速度像「跳躍式」進展。陳女士說：「只要有一絲可能幫助孩子，我都願意嘗試，相信奇蹟會出現。」蔡森蔚主任表示，女童能在短時間內恢復行走、語言與理解力，臨床上相當罕見。早期介入、多專科整合治療，再加上家屬積極參與與良好的醫病關係，只要有信心與堅持，奇蹟真的會發生。

【延伸閱讀】

9歲女童染A流罕見併發橫紋肌溶解症 醫籲：應多休息避免劇烈運動

廣告 廣告

13歲男童染A流後「急性腦病變」 行為異常、性格改變仍在治療中



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66710

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw