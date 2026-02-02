流年不安？法藏大和尚：行善是最好的應對

【民視新聞／綜合報導】

2026年被稱為「赤馬紅羊年」，外界盛傳雙火之年恐帶來動盪與不安。在節目「命運靖來說」中，主持人林靖芬也特別請教台南萬佛寺主持法藏大和尚，面對人心不安、變局頻仍的新一年，大眾究竟該抱持什麼樣的心態面對？





法藏大和尚表示，今年確實充滿挑戰與變化，「這一年會有很多變局，這是不可否認的。」但他也提醒，網路上充斥各種流年、卦象的說法，民眾無須過度恐慌，應回到佛法的核心觀點來看待世局。法藏大和尚以佛教「共業與別業」的概念說明，所謂共業，是眾人共同承受的因緣果報，例如身處地球，面對全球暖化，沒有人能完全置身事外；但別業，則是個人修行與選擇所累積的結果。

廣告 廣告

赤馬紅羊年人心浮動！法藏大和尚：共業難免 但善業可以選擇

流年動盪怎麼看？法藏大和尚：沒有絕對的惡，關鍵在心念。（圖／民視新聞）

「就像外面再冷，你若在有暖氣的房子裡，寒冷對你影響就有限，這就是別業。」他指出，別業是自己修來的，而共業某種程度上也是選擇的結果，因為價值觀、生活方式相近，眾生才會聚集在同樣的環境與因緣中。針對外界認為「雙火年」將帶來劇烈動盪的說法，法藏大和尚進一步強調，從佛教角度來看，世間並不存在「絕對的極惡」，也沒有「純然無惡的極善」，善與惡、吉與凶始終是交互流轉、彼此相融的。

赤馬紅羊年人心浮動！法藏大和尚：共業難免 但善業可以選擇

雙火年來襲人心惶惶！「善念」才是真正的護身符。(示意圖／翻攝自FREEPIK)

他舉例說明，即使在極善的境遇中，若心念不正，仍可能招致惡果；反之，在看似極惡的處境裡，只要心存善念，也可能轉化因緣。「就像飛機失事，竟然有人能生還，這不是偶然，而是因緣果報的展現。」法藏大和尚最後勉勵大眾，外在的大共業或許難以完全掌控，但每個人仍能在動盪中成就自己的善業，「只要努力行善、守住善念，一定做得到。」

原文出處：赤馬紅羊年人心浮動 法藏大和尚：共業難免「善業可以選擇」

更多民視新聞報導

年收破3億卻堅持頂客！老高與小茉揭「不生子原因」

七旬婦看東西霧霧的竟是「長瘤」！醫警告：視力模糊藏疾病警訊

威力彩「頭獎衝8.7億」 100％必中「28注包牌法」曝光！

