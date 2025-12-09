流感上周增15死、21重症 疾管署︰疫情估本周升溫

疾管署今天表示，國內11月30日至12月6日類流感門急診就診人次較前一周下降，不過新增21例併發重症個案及15例死亡，預估本周疫情將開始升溫。另外，公費流感疫苗僅剩26.8萬劑，追加疫苗到貨後，不排除提早配送。

疾管署發言人林明誠（左）9日表示，國內11月30日至12月6日類流感門急診就診人次較前周下降，但近期氣溫變化大，預估疫情將於本周開始升溫。（中央社）

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳在例行疫情周報表示，國內11月30日至12月6日類流感門急診就診計8萬5213人次，較前一周下降；另近7日新增21例併發重症個案，以及15例死亡。

依實驗室監測資料，李佳琳說明，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計370例重症病例，其中66例死亡，重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，92%未接種本季流感疫苗。

疾管署疫情中心副主任李佳琳9日在例行疫情周報中表示，國內11月30日至12月6日類流感門急診就診計8萬5213人次，較前一周下降。（中央社）

近期氣溫變化大，疾管署發言人林明誠指出，預估疫情將於本周開始升溫。本季公費流感疫苗已經接種641萬劑，存貨剩下約26.8萬劑；各縣市中，以高雄市使用率達99.1%最高，其次為彰化縣98.9%，第3為宜蘭縣97.9%。

因應公費流感疫苗接種，疾管署日前表示，預計增購15萬劑疫苗，其中13.1萬劑已經決標，預期12月下旬鋪貨。林明誠說明，增購疫苗到貨後，不排除提早配送，預計將依各縣市使用率狀況進行配送。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情部分，李佳琳說，目前處低點波動，上周門急診就診計1102人次，較前一周下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增2例併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年10月起累計41例COVID-19併發重症本土病例，其中5例死亡。

公費COVID-19疫苗部分，疾管署統計，今年10月1日起累計接種數約151萬人次，其中Novavax JN.1疫苗累計接種約2.6萬人次。疾管署提醒，COVID-19傳播風險並未停歇，國內也仍持續新增併發重症及死亡病例，呼籲公費對象盡快接種疫苗。