流感上周急診破9.1萬人次 病毒爆發倒數「本月下旬進流行」

疾管署預估1月下旬疫情正式進入流行期，發言人林明誠提醒，尾牙聚會及春節連假旅遊頻繁，疾病傳播風險高。疾管署自今年1月1日起擴大提供公費新冠疫苗給全國滿6個月以上尚未接種民眾，期限至2月28日止。

疾管署今日表示，目前仍值呼吸道傳染病好發季節。（圖／疾管署）

疾管署說明，現行提供接種的莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗均安全有效，對目前新冠病毒主流變異株都具保護效果，呼籲尚未接種新冠疫苗者把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速前往接種。

截至今年1月12日，公費流感疫苗接種數約664.8萬人次，全台疫苗尚餘約17.9萬劑，新冠疫苗接種累計約159.8萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.1萬人次。

依據疾管署監測資料顯示，今年第1週類流感門急診就診計91,842人次，較前1週上升9.6%。近7日新增23例流感併發重症病例，包括3例H1N1、19例H3N2、1例B型，以及3例死亡病例均為H3N2。實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

近7日新增23例流感併發重症病例，包括3例H1N1、19例H3N2、1例B型，以及3例死亡病例均為H3N2。（圖／疾管署）

本流感季累計441例重症病例，包括118例H1N1、317例H3N2、1例A未分型、5例B型，以及86例死亡，包括24例H1N1、60例H3N2、1例A未分型、1例B型。重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，88%未接種本季流感疫苗。全球流感活動度上升，鄰近國家日本、韓國近3週呈下降趨勢但仍處流行期，全球主要流行型別為A（H3N2）。

疾管署說明，新冠疫情目前處低點波動，第1週新冠門急診就診計1,081人次，較前一週上升23.8%，近期趨勢持平，主流變異株為NB.1.8.1。上週新增4例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。2025年10月起累計53例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，94%未接種本季新冠疫苗。

上週新增4例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。（圖／疾管署）

全球近期新冠病毒陽性率下降，鄰近國家大陸、香港、日本、韓國疫情皆略為上升但整體仍處低點，美國疫情持續上升，德國疫情呈下降趨勢。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家如中國、香港、日本及韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒，近期氣溫變化大可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

