流感上週再添24重症、9死！5歲童染A流3度急診 裝葉克膜仍救不回
疾病管制署昨（2）日公布，上週新增24例流感併發重症，且增9例死亡案例，其中更出現了本季年紀最小個案，北部5歲女童出現腹痛、發燒、意識改變、痙攣等症狀，三度急診確認A流併發腦炎與心肌炎，後續收住加護病房治療2週，一度裝上葉克膜，最終仍不幸逝世。
疾管署監測資料顯示，第48週（11月23至29日）類流感門急診就診計8萬7162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例（3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型）及9例死亡（3例H1N1、6例H3N2）。
疾管署防疫醫師林詠青表示，本流感季10月1日以來年紀最小個案，為一名北部5歲女童，本身無慢性疾病或者潛在病史，去年11月曾接種流感疫苗，但本季未接種。
林詠青說到，個案10月底就因腹痛、便秘症狀送急診，經治療後返家，隔天又出現發燒、腹痛，再次到急診就醫，當時快篩顯示A型流感陽性，給予口服抗病毒藥物治療，怎料回到家後又出現嘔吐、全身痙攣及意識狀態改變，當天二度前往急診。
林詠青指出，經抽血檢驗，發現個案心肌酵素、肝指數跟發炎指數都上升，且胸部X光顯示雙側肺炎，醫師研判為流感且併發腦炎、心肌炎，收治到加護病房治療，但住院後個案仍持續痙攣，還有血壓偏低等情形，心臟超音波檢查發現心臟收縮功能嚴重受損，給予強心劑、流感抗病毒藥物、抗生素，並以葉克膜治療，但腦部檢查已有壞死性腦病變與腦炎，因病況持續惡化，女童最終於11月中旬過世，死因是流感併發急性壞死性腦病變，造成心肺衰竭致死。
林詠青也提及，另有一名南部40多歲男性，患有糖尿病、高血壓，沒有接種本季流感疫苗，11月初發燒、畏寒、呼吸困難，隔天到急診檢查發現血氧偏低，發炎指數上升，X光顯示右側肺炎，確認為肺炎合併呼吸窘迫，被收治加護病房，住院PCR檢出A型流感，給予抗病毒藥物治療仍未好轉，於11月下旬離世，死因為流感併發肺炎重症。
疾管署統計，本流感季（2025至2026）累計349例重症病例（107例H1N1、235例H3N2、3例A未分型、4例B型）及53例死亡（19例H1N1、33例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（佔64%）及具慢性病史者（佔83%）為多，93%未接種本季流感疫苗。
疾管署說，國內持續新增新冠併發重症本土病例，自今年10月起新增病例有9成以上未接種新冠疫苗，且依文獻資料顯示新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，隨著年末聚會活動頻繁，人群聚集使疾病傳播風險升高，提醒符合公費接種資格且尚未接種新冠疫苗者儘快接種，以降低感染後併發重症風險，莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗可擇一接種，兩種疫苗對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。
疾管署呼籲，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。
