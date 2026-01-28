流感上週就診11萬人「反常的好」！疾管署下修高峰期及人次：小心B流

疾管署指出，上週流感就診人次11萬人，為4年同期最低，不過仍提醒「B型流感」占比增加，需留意是否於開學後爆發新一波疫情。示意圖／取自photoAC

「立百病毒」（Nipah virus）被世界衛生組織列為十大重點疾病，近日在印度已有5例確診案例，引發各國防疫單位高度注意，不過醫師姜冠宇指出，事實上只有生飲、生食被蝙蝠污染的水果、樹汁的居民，以及超近距離接觸等醫護人員才須特別留意；相較「流感」，上週就診人次11萬人，雖為4年同期最低，高峰預估人數也有下降，不過仍應留意「B型流感」占比逐漸攀升、於開學後爆發新一波疫情。

近期印度爆發立百病毒，引發國際社會擔憂，不過醫師姜冠宇指出，事實上「比較需要擔心的是尾牙後的流感」，根據衛生福利部疾病管制署27日公布之疫情週報表，1月18至24日類流感門急診就診計11萬501人次，較前1週上升3.9%，近期呈上升趨勢，其中新增14例流感併發重症病例（11例H3N2、3例B型）及5例流感併發重症死亡（均H3N2），目前社區中流行之呼吸道病原體則以流感病毒為主，以A型H3N2最多，其次為B型及A型H1N1。

廣告 廣告

而重症個案中年紀較輕者，為北部50多歲男性，具心臟病、糖尿病、高血壓、慢性腎病等多重慢性病史，未接種本季流感疫苗，自去年12月底出現喉嚨痛、肌肉痠痛，曾至診所就醫，但症狀並未改善；發病後5天開始咳嗽、呼吸急促，前往急診就醫，X光顯示雙側肺部浸潤，快篩A型流感陽性，診斷為流感併發肺炎，不過因治療後病況持續惡化，意識不清、呼吸衰竭，期間併發休克、腸胃道出血等，雖給予抗病毒藥物治療，仍於發病3週後死亡。

然而疾管署原先預估本週進入流感流行期，並於春節前後達疫情高峰，單週就診人次預估約13萬，不過疾管署長羅一鈞指出，今年流感疫情狀況「反常的好」，上週11萬人次就診為「4年同期最低」，同時也是4年以來最晚進入流行期，顯現疫苗保護力足夠，而去年9至11月的秋季疫情，許多人已得到流感、仍有免疫力；預估未來疫情高峰下修至約12萬人次，至於本週、下週或是春節前後進入流行期，還需要再行觀察。

疾管署指出，B型流感春天較多，仍需多加留意是否於開學後爆發新一波疫情，提醒符合資格者應把握時機施打疫苗。。示意圖／PIXABAY

羅一鈞表示，目前A型H3N2的「K分支」占比已逐漸下降，顯示K分支並未造成疫情失控，但「B型流感」占比增加，據以往經驗，B流春天較多，需密切觀察是否於開學後造成一波疫情。

另截至1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑，COVID－19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種累計約163.7萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.7萬人次，疾管署呼籲，近期氣溫變化大，民眾應加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，符合條件者，應把握時機施打疫苗。



回到原文

更多鏡報報導

泰國大選將近！他提政見「和外星人結婚、1妻4夫」是認真的

YTR召8千人砸3600萬買彩券「集體作夢」 開獎結果出爐

繁殖場推馬年限定「蟑螂特調咖啡」！把活體搗成醬...口感神似椰果

腦殘無國界！妹子衝大浪賣命自拍 豬隊友推了她一把