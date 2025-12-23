流感上週8.3萬人次未降溫 累計74死！9成重症沒做「這件事」

【記者黃泓哲／台北報導】流感疫情持續升溫，疾管署表示，截至12月22日，公費流感疫苗接種已達654.7萬人次，但仍有不少高風險族群尚未接種。監測資料顯示，第51週類流感門急診就診達83851人次，此外上週新增16例流感併發重症病例，另有6人死亡，死亡個案全數感染A型H3N2病毒。

累計本流感季至今，已出現396例流感重症與74例死亡，其中65歲以上長者占重症個案64%，有慢性病史者更高達83%，值得注意的是，重症個案中有91%未接種本季流感疫苗。疾管署指出，目前社區流行病毒仍以A型H3N2為主，傳播力與致病力都不容小覷。

除了流感，新冠疫情雖處低點，但仍有零星重症與死亡發生。第51週新冠門急診就診1,099人次，新增3例新冠重症與1例死亡。自10月以來累計45例新冠重症，其中6人死亡，重症者多為65歲以上長者與慢性病患者，且96%未接種本季新冠疫苗。疾管署提醒，年底到春節期間聚會、旅遊頻繁，病毒傳播風險將再提高。

為防堵疫情擴大，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並配送各縣市，同時宣布自明年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費接種對象至滿6個月以上尚未接種者。疾管署強調，疫苗需約2週才會產生足夠保護力，呼籲長者、慢性病患等高風險族群儘速接種，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等警訊，應立即就醫，以免延誤治療。

