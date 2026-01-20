流感下週進入流行期 春節前後達高峰 單週就診上看14萬人次
台灣流感疫情上升，疾管署發言人林明誠今天(20日)表示，預估下週流感將進入流行期，並在農曆春節前後達到高峰，高峰期單週就診約13萬、14萬人次，他呼籲民眾盡快接種疫苗，以降低重症、死亡風險。
國內流感疫情開始升溫，疾管署20日公布最新統計，上週類流感門急診就診共10萬4,348人次，比前一週上升12%，個案感染病毒型別以A型H3N2為多，且持續出現重症、死亡病例，上週新增17例重症、2例死亡，重症病例以65歲以上長者佔63%及具慢性病史者佔83%為多，87%未接種本季流感疫苗。
疾管署發言人林明誠表示，預估流感疫情下週就會進入流行期，疫情高點落在農曆春節前後，由於近期尾牙聚會活動及春節期間國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，他呼籲高風險民眾盡快接種流感疫苗，目前全國公費流感疫苗僅剩約15.2萬劑。他說：『(原音)上一週比前一週門急診的就診人次增加了11.9%、將近12%，如果是就急診的佔比來講的話，現在已經提升到10.3%，我們的流行閾值是11%，所以我們預估大概是下個禮拜大概率就會進到流行期。流感這一波的高峰我們預估會在春節前後，那就診人次的話，可能是單週會到13到14萬左右。』
林明誠指出，疾管署已自1月20日起至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。
至於新冠疫情部分，國內新冠疫情目前處低點波動，上週門急診就診共1,072人次，與前一週持平。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，目前全球新冠病毒陽性率上升趨勢，鄰近國家香港、日本、菲律賓的疫情均呈上升階段，國內疫情雖持平，但重症個案仍持續發生，疫情仍具傳播風險，她提醒民眾要多加留意。
