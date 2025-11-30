流感也有三部曲！ 7旬病翁「錯一步」惡化插管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
流感年年來襲，多數人卻總是忽略威脅。72歲的葉先生，本身有高血壓與肺阻塞等慢性疾病，日前旅遊期間，身旁家人陸續出現類似感冒症狀，自己也開始發燒、喉嚨痛並感到明顯倦怠等不適，卻自行服用成藥，未及時就醫，返家後症狀迅速惡化，緊急送醫並因呼吸衰竭接受插管治療，檢驗確診為A型流感。
亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科醫師王秉槐表示，流感對高齡或慢性病患者如同「助燃劑」，尤其，近期出國旅遊及室內聚會頻繁，更應注意同行者是否已有症狀。一旦出現疑似流感症狀，應盡早尋求醫療協助，不建議自行用藥，才能降低重症與住院風險。
根據疾管署預測，雖然秋季流感流行剛過，但國內流感疫情有可能在12月上旬或中旬就會再度明顯上升，並在農曆春節前後達到高峰。
亞東醫院就與台灣胸腔暨重症加護醫學會合作舉辦「全民迎戰流感季 – 流感重症OUT！」衛教策展，透過互動展示與專業知識傳遞，「治療即預防」，提醒民眾除了定期接種疫苗外，一旦出現疑似症狀，應立即就醫，以降低重症與併發症風險。
台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說，今年流感呈現H1N1與H3N2雙病毒共存，近期H3N2逐漸超越H1N1，傳染力強、變異快，容易在家庭與校園群聚。對高齡、慢性病及免疫功能不全者尤其危險，感染後病情可能迅速惡化。
周昆達提醒，由於民眾常輕忽病情，錯過感染後首48小時黃金治療期，中壯年及慢性病患者在數日內就可能出現嚴重肺炎或呼吸衰竭。為此，學會提出「流感三部曲」概念，提醒民眾在發燒、喉嚨痛或鼻炎等輕症期就應積極就醫，避免病情惡化。
流感治療方式多元，王秉槐說，包括口服、吸入、針劑及單次療程等，治療方式應依個人狀況與醫師充分討論後決定，並掌握出現症狀後48小時黃金治療期，及早使用抗病毒藥物不僅能降低重症與併發症風險，也有助減少家庭內交叉感染。
照片來源：亞東醫院提供
