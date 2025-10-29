流感二階段疫苗開打 假日急症中心分流上路

國內流感疫情仍處流行期，根據疾管署統計，近1週新增38例重症與13例死亡案例，主流病毒以A型H3N2為主，因此延長公費流感抗病毒藥劑適用期限至11月15日，並於11月1日啟動第二階段公費流感及新冠疫苗接種。同時，衛福部自11月2日起推動「假日急症中心」制度，分流輕症就醫，減輕急診壅塞壓力。而日本近期流感疫情急速升溫，停課學校數暴增6倍，專家提醒旅日民眾務必於出發前完成疫苗接種、落實防護，避免雙向傳播風險。

截至10月27日，流感疫苗施打396.5萬人次、新冠疫苗89.1萬人次，皆較去(2025)年同期增加逾2成。11月1日起，50至64歲無慢性病成人可接種公費疫苗；全聯、大全聯約120家及家樂福32家門市也將設置臨時接種站，完成接種者可獲健康好禮。疾管署提醒，疫苗須約2週產生保護力，鼓勵民眾提早施打，以防感染與重症風險。

目前全台約4千家合約院所提供公費流感抗病毒藥劑，包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。凡出現類流感症狀且屬高傳播族群者，如醫療、安養照護人員、校園學生、托育人員、軍營與禽畜業工作者等，均可由醫師臨床判斷開立公費藥劑，無須快篩確認即可用藥，以把握黃金治療期。疾管署強調，若出現呼吸困難、血痰、胸痛或意識改變等危險徵兆，應立即就醫。

至於日本流感疫情也嚴峻升溫。根據東京都政府統計，截至10月19日的一週內，418家醫療機構共回報2,335例流感病例，平均每家機構5.59人，停課學校與托幼機構達71處，較去年同期暴增6倍。病毒型別以A型H3占66%、A型H1N1占29%、B型僅6%。

日本厚生勞動省呼籲民眾加強洗手、戴口罩等基本防疫措施，並盡快接種流感疫苗。旅日達人林氏璧也提醒，目前日本與台灣同時進入流感高峰期，旅客在出國前應完成接種，以降低感染風險。

面對國內急診壅塞問題，衛福部中央健保署仿效日本設立「假日急症中心」，自11月2日上路，六都共設13處，包括台北市聯醫信義門診部等。營運時間為週日及國定假日早上8時至晚間12時，服務檢傷第4、5級輕症病患，由基層診所醫師輪值，配置內兒外骨科兩大類診間及簡易X光、縫合包等急救設備，但不得開立慢性病處方箋。

健保署表示，假日急症中心將提供5類主要服務，包括發燒(感冒、流感篩檢)、呼吸道症狀、輕微腸胃不適、簡易傷口處理及小兒常見症狀，以減少大醫院輕症患者比例，提升急重症收治效率。試辦期間自今年11月1日至明(2026)年12月31日，未來如遇疫情或重大災害，也能轉為臨時急救中心，強化醫療韌性。

