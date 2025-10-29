流感二階段疫苗開打 假日急症中心分流上路
國內流感疫情仍處流行期，根據疾管署統計，近1週新增38例重症與13例死亡案例，主流病毒以A型H3N2為主，因此延長公費流感抗病毒藥劑適用期限至11月15日，並於11月1日啟動第二階段公費流感及新冠疫苗接種。同時，衛福部自11月2日起推動「假日急症中心」制度，分流輕症就醫，減輕急診壅塞壓力。而日本近期流感疫情急速升溫，停課學校數暴增6倍，專家提醒旅日民眾務必於出發前完成疫苗接種、落實防護，避免雙向傳播風險。
截至10月27日，流感疫苗施打396.5萬人次、新冠疫苗89.1萬人次，皆較去(2025)年同期增加逾2成。11月1日起，50至64歲無慢性病成人可接種公費疫苗；全聯、大全聯約120家及家樂福32家門市也將設置臨時接種站，完成接種者可獲健康好禮。疾管署提醒，疫苗須約2週產生保護力，鼓勵民眾提早施打，以防感染與重症風險。
目前全台約4千家合約院所提供公費流感抗病毒藥劑，包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。凡出現類流感症狀且屬高傳播族群者，如醫療、安養照護人員、校園學生、托育人員、軍營與禽畜業工作者等，均可由醫師臨床判斷開立公費藥劑，無須快篩確認即可用藥，以把握黃金治療期。疾管署強調，若出現呼吸困難、血痰、胸痛或意識改變等危險徵兆，應立即就醫。
至於日本流感疫情也嚴峻升溫。根據東京都政府統計，截至10月19日的一週內，418家醫療機構共回報2,335例流感病例，平均每家機構5.59人，停課學校與托幼機構達71處，較去年同期暴增6倍。病毒型別以A型H3占66%、A型H1N1占29%、B型僅6%。
日本厚生勞動省呼籲民眾加強洗手、戴口罩等基本防疫措施，並盡快接種流感疫苗。旅日達人林氏璧也提醒，目前日本與台灣同時進入流感高峰期，旅客在出國前應完成接種，以降低感染風險。
面對國內急診壅塞問題，衛福部中央健保署仿效日本設立「假日急症中心」，自11月2日上路，六都共設13處，包括台北市聯醫信義門診部等。營運時間為週日及國定假日早上8時至晚間12時，服務檢傷第4、5級輕症病患，由基層診所醫師輪值，配置內兒外骨科兩大類診間及簡易X光、縫合包等急救設備，但不得開立慢性病處方箋。
健保署表示，假日急症中心將提供5類主要服務，包括發燒(感冒、流感篩檢)、呼吸道症狀、輕微腸胃不適、簡易傷口處理及小兒常見症狀，以減少大醫院輕症患者比例，提升急重症收治效率。試辦期間自今年11月1日至明(2026)年12月31日，未來如遇疫情或重大災害，也能轉為臨時急救中心，強化醫療韌性。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
衛福部11月新制 抗生素回家打、試管嬰兒補助升級
（中央社記者陳婕翎台北30日電）衛福部今天公布11月新制，其中包括不孕症試管嬰兒補助3.0上路，加碼未滿39歲2、3胎金額同首胎，每次最高可獲新台幣15萬元；以及病患經醫師評估後可在家靜脈輸注抗生素。中央社 ・ 1 天前
日本東京10月物價上漲2.8% 米價居高不下漲幅高達40.0%
日本總務省今（31）日公佈今年10月份東京都23區消費者物價指數，如果以100為標準的話，東京都10月份不含價格波動幅度較大的生鮮食品，物價綜合指數為111.0，與去年同期相比，上升2.8%。漲幅超過中廣新聞網 ・ 23 小時前
中選會：九合一選舉 明年11月28日登場
[NOWnews今日新聞]中央選舉委員會今（31）日召開委員會議，正式通過地方公職人員選舉的投票日期，確定將於明年11月28日（星期六）舉行投票。這次選舉將同步進行直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
中選會拍板明年度地方選舉 投票日訂於11月28日舉行
明年(2026年)將迎來九合一地方公職人員選舉，全國22縣市將同步舉行投票，改選地方首長與各級民意代表。中央選舉委員會今日(31日)召開委員會議，拍板明年地方公職人員選舉投票日期，將於2026年11月28日（星期六）舉行。 中選會表示，會中同時通過「115年(2026年)直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」，選務作業將自8月20日發布選舉公告起展開，陸續進行候選人登記、名單審定、抽籤及政見發表會等作業，投開票日訂於11月28日，12月4日公告當選名單，並於12月18日前完成當選證書發給。 中選會指出，鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長等選舉，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會依據本次時程配合訂定，確保全國地方公職選舉順利進行。中央廣播電台 ・ 16 小時前
赴日賞楓注意了！東京發布流感警報 較去年提早7週
前往日本賞楓的民眾要注意了！東京都昨日發布流感警報，相較於去年流感季提早了7週，是在最近5個流感季中，是繼2023年後第二早發布。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
李進勇將卸任 中選會委員今開會互推新主委
[NOWnews今日新聞]中選會主委李進勇等人任期即將在11月3日任期屆滿，中選會今（31）日發布新聞稿說，李進勇、副主委陳朝建，以及委員許惠峰、陳恩民、王韻茹及許雅芬等人，任期即將屆滿，不過因繼任的...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
可調式保單新時代來臨 磊山保經提2招因應
[NOWnews今日新聞]隨著金管會推動「去長期保證化」政策方向，壽險市場正邁向「可調式保單」的新時代。這一改革象徵保險制度從過去的固定利率與長期保證設計，轉向以市場機制為核心的動態調整，讓保險商品更...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
「左流右新」第二階段 11/1開放接種
今年一一四年公費流感疫苗及新冠LP.8.1疫苗於十一月一日起開始第二階段接種，第二階段施打對象為五十至六十四歲無高風險慢性病成人。宜蘭縣目前有八十七家合約院所可提供流感疫苗接種服務，六十二家合約院所可提供新冠LP.8.1疫苗接種服務；縣政府衛生局十一月份亦持續安排校園集中接種服務，而各鄉鎮、市衛生所十一月份亦已安排九十七場次社區接種及廿六所校園接種場次來提供服務。衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣近半個月來天候不佳，間接影響疫苗施打率;呼籲符合公費流感及新冠疫苗資格且尚未接種的民眾，尤其是六十五歲以上長者、幼童、學生、醫護人員及高風險族群等十一類對象，要把握時機，請攜帶健保卡儘速前往合約醫療院所接種疫苗。接種完疫苗後，仍請保持手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手，有發燒、咳嗽等類流感症 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
秋冬流感季報到 桃療籲打疫苗增防護
隨著天氣轉涼，秋意漸濃，流感疫情逐漸升溫。桃園療養院藥師三十一日提醒民眾，本年度的公費流感疫苗已於10月1日起分階段開打。接種疫苗是目前公認預防流感最有效的方法，不僅能降低感染風險，更能大幅減少嚴重併發症的發生。許多人誤認為流感只是比較嚴重的感冒，但事實並非如此。流感病毒傳播力強，除了發高燒、全身痠痛外，更可能引發肺炎、心肌炎、腦炎等重症，對於年長者、嬰幼兒、孕婦或患有慢性疾病的民眾威脅更大。接種流感疫苗，就是為我們的健康加裝一層防護裝甲。它能有效幫助身體辨識並對抗病毒，萬一不慎感染，也能讓症狀減輕許多，避免演變為重症。當越多人接種疫苗，社區整體的抵抗力就越強，流感病毒就越不容易傳播，也能間接保護到家中還不能接種疫苗的嬰幼兒。針對部分民眾關心的「雞蛋過敏能否接種流感疫苗」問題，依據疾病管制署指引，對雞蛋過敏者仍可安全接種流感疫苗。由於疫苗製程的進步，現今疫苗所含的雞蛋蛋白質非常微量，對雞蛋過敏的民眾，接種流感疫苗並不會增加過敏風險，因此可以安心接種。如果民眾仍有疑慮，也可以選擇「細胞培養」製程的疫苗（如東洋藥廠生產之疫苗），這種疫苗的製作過程完全不使用雞蛋。若您有需要施打COVID-1台灣好新聞 ・ 1 天前
11月新制來了！ 試管嬰兒補助最高15萬、50歲成人開打流感疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 11月起衛生福利部將有多項攸關民眾的新制上路，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」，最高補助新台幣15萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗第二階段開打，開放50至64歲無慢性病成人也能打；還有週日及國定假日輕急症中心（UCC）六都試辦開設13處，以緩解急診壅塞，輕症民眾比起直衝大醫院可至少省下600元。 《CNEWS匯流新聞網》...匯流新聞網 ・ 1 天前
要求追查中市府防疫失職 民進黨議會黨團上午赴監院遞交陳情書
民進黨中市議會黨團不滿台中市政府在處理非洲豬瘟荒腔走板，今天上午10點30分北上赴監察院遞交陳情書，盼監察院協助調查市府此次疫情中的行政疏失並追究責任。民進黨中市議會黨團認為，台中市爆發梧棲區養豬場非洲豬瘟疫情，市府防疫作為延宕10日，農業局未依法強制採樣、環保局稽查失職，若疫情進一步擴散，將讓台灣自由時報 ・ 1 天前
秋冬天冷易頭暈心悸？中醫揭「三氣交加」暗藏中風危機，教你這樣調理補氣防寒
最近天氣轉陰、冷氣團接連報到，許多人出現頭暈、胸悶、心悸、四肢冰冷、血壓波動的情況。路上救護車聲頻繁，其實正是氣候急變、陽氣收斂所引發的身體警訊。姊妹淘 ・ 1 天前
衛福部11月新制懶人包：不孕補助、疫苗接種、UCC一次看懂
衛福部將於11月啟動多項攸關民眾權益的新制，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」正式啟動，最高可領台幣15萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗也進入第二階段接種，50至64歲無慢性病成人可納入施打對象。此外，「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」在六都試辦13處開設，讓輕症民眾就醫更方便，相較直奔大醫院急診，至少可省下600元醫療支出。太報 ・ 1 天前
川習會登場 朱立倫籲執政黨：台灣應親美不依美
美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間今（30）日上午10時，在南韓釜山舉行美中元首峰會，這是兩人睽違6年後再度交鋒，外界關注台灣議題是否成為討論焦點。國民黨主席朱立倫30日指出，希望對於中美雙邊的貿易緊張關係或者整個地緣政治是有正面的幫助。不過朱立倫也強調台灣應該親美不能依美，必須要逐漸的重新重啟兩岸之間的一個對話交流。中時新聞網 ・ 1 天前
11月新制上路！普發1萬「這天」開放登記 1補助最高15萬
11月新制有許多攸關民生、交通、醫療的措施即將上路，包含全民普發1萬元、公費流感新冠疫苗接種、流感病毒藥物公費使用延長、6都假日急症中心等，由《鏡報》為您進行統整，如下：鏡報 ・ 1 天前
土城最後一塊處女地將開發 暫緩發展區最快明年區段徵收
位於新北市土城區金城路2段的土城暫緩發展區，早期屬於土城彈藥庫禁建區，隨著軍事管制解除，鄰近的市地重劃區及司法園區陸續開發，導致當地公共設施不足，市府推動區段徵收開發，都市計畫變更案已於今年5月27日經內政部都市計畫委員會通過，即日起辦理再公開展覽30天，預計明年啟動區徵作業。自由時報 ・ 1 天前
坣娜癌逝享年59歲 星光大道歌手：永遠記得妳迷人身段
坣娜驚傳因胰臟癌已在今年10月16日病逝，享年59歲，《超級星光大道》歌手，也常在張惠妹演唱會上擔任合聲的葉瑋庭感傷追憶，希望坣娜去了天堂能當「最美的天使」。葉瑋庭回憶：「2016年的聖誕節前，我很榮幸的和坣娜姐在銀行的公益活動獻唱，當時在後台看到她就覺得，天哪！真的是她耶，從我小時候在卡拉OK看到自由時報 ・ 1 天前
北士科光環急褪色 三顆漲停紅燈成往事！士紙、新紡、台火漲停只在一瞬間
輝達（NVIDIA）正式拍板在台北市設立總部，確定落腳在北士科T17、T18基地，沾光北士科題材的「士林三寶」，由士紙（1903）、新紡（1419）領軍，早盤急亮二枚紅燈，就連老牌資產股台火也來敲邊鼓，為台股創高助威，不過，利多實現賣盤隨即湧現，漲停表現只成曇花一現。中時財經即時 ・ 1 天前
政院通過旅宿業開放中階技術人才 觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲
我國旅宿業近年受少子化、高齡化與疫情影響，基層人力流失嚴重，根據統計，目前房務及清潔人員仍有約6,600人缺口。行政院今（30）日院會將通過「跨國勞動力精進方案」，針對旅宿業引進外籍人力的方向也成為關...華視 ・ 1 天前
打工度假超夯…網點「1鄰近國家」竟沒人選！
生活中心／翁莉婷報導越來越多人大學畢業後，為了累積不同人生經驗選擇出國打工度假，不僅能夠體驗當地生活也可以提升外語能力，更重要的是能趕快存到「人生第一桶金」。不過，近日有網友在Dcard疑惑發問「為什麼一堆人寧願跑去澳洲、紐西蘭、加拿大打工，也不要去相對鄰近的日本工作？」。貼文曝光後，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前