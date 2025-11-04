流感仍在流行期 上週重症63例、死亡9例！高危族群快打疫苗

【記者黃泓哲／台北報導】疾管署公布，今年第44週（10/26-11/1）國內呼吸道疾病疫情狀況。類流感門急診就診人次為106,829人，較前一週下降4.9%，但仍處於流行期。上週新增63例流感併發重症，其中26例為H1N1、32例H3N2、3例A型未分型、2例B型，另有9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示流感對高風險族群仍有威脅。

新冠疫情方面，第44週門急診就診1,398人次，與前週相當，主流變異株為NB.1.8.1。疾管署表示，國內疫情低點波動，但鄰近國家如中國、香港、日本、韓國仍以NB.1.8.1為主要變異株，全球多地陽性率呈上升趨勢。

廣告 廣告

疾管署提醒，符合公費疫苗資格的民眾應儘速接種流感及新冠疫苗，以降低感染及重症風險。公費流感及新冠疫苗自11月1日起開放第二階段50至64歲無高風險慢性病成人接種，而65歲以上長者及其他第一階段對象若尚未接種，也應盡快前往合約院所施打。11月12日起，Novavax JN.1疫苗將加入國內公費供應，12歲以上可擇一疫苗接種。

截至11月3日，全台公費流感疫苗接種數約477.8萬人次，新冠疫苗累計約106.1萬人次，均較去年同期增加1.2倍。疾管署也提醒，近期氣溫變化大，應落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等措施，並注意呼吸困難、血痰、胸痛或意識改變等危險徵兆，及時就醫降低重症風險。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

千人大型尾牙熱銷 雲品國際北中南東據點「凍漲」備戰大型外燴

獨家專訪｜蔡依珊想擁有CINDY CHAO珠寶！沒戴過連勝文求婚戒 盼改項鍊貼身戴（壹蘋10點強打）

范姜彥豐暴瘦11公斤首度現身 狂吸「粿王飲料」飄酸味

